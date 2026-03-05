На 26 февруари модната и светска сцена на Пловдив се превърна в арена на елегантност и национална гордост. В града под тепетата се проведе националният финал "Мис и Мисис Планет Edition България 2026“ — събитие, което не просто избра победителки, а представи модерния образ на българската жена пред света.В конкуренцията участваха 19 финалистки в категориите "Мис“ и "Мисис“, които впечатлиха журито с увереност, харизма и сценично присъствие. Големите отличия бяха присъдени на:Miss Planet Teen – Атина СлавоваMrs Planet Bulgaria – Сузана ДелиеваMiss Planet Bulgaria – Ели ДачеваMrs Bulgaria Plovdiv – Петя БашоваMrs Planet Elite – Райна МандаковаMrs Planet 1st runner up – Даниела НаковаMr Planet Bulgaria – Йовчо ЙовчевПобедителките получиха правото да представят страната ни на световния финал през есента в Ереван, Армения.Водеща и официален посланик на събитието бе Манита Вартан — носителка на международни титли и една от най-разпознаваемите български представителки на световните конкурси за красота.Ето какво каза заедна от победителките:"Казвам се Сузана Делиева, живея в Пловдив и съм носителка на титлата Miss and Mrs Planet Bulgaria 2026.На 34 години съм, майка съм и се развивам в сферата на красотата, като съчетавам това и с работа като барман. Участието ми в конкурса беше едно вдъхновяващо преживяване, което ми даде възможност да покажа увереност, стил и женственост.За мен тази титла е не само признание, но и мисия – да вдъхновявам жените да вярват в себе си и да показвам, че една жена може успешно да съчетава майчинство, работа и личностно развитие".