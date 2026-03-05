ЗАРЕЖДАНЕ...
Красива пловдивчанка стана Mrs Planet Bulgaria
В конкуренцията участваха 19 финалистки в категориите "Мис“ и "Мисис“, които впечатлиха журито с увереност, харизма и сценично присъствие. Големите отличия бяха присъдени на:
Miss Planet Teen – Атина Славова
Mrs Planet Bulgaria – Сузана Делиева
Miss Planet Bulgaria – Ели Дачева
Mrs Bulgaria Plovdiv – Петя Башова
Mrs Planet Elite – Райна Мандакова
Mrs Planet 1st runner up – Даниела Накова
Mr Planet Bulgaria – Йовчо Йовчев
Победителките получиха правото да представят страната ни на световния финал през есента в Ереван, Армения.
Водеща и официален посланик на събитието бе Манита Вартан — носителка на международни титли и една от най-разпознаваемите български представителки на световните конкурси за красота.
Ето какво каза за Plovdiv24.bg една от победителките:
"Казвам се Сузана Делиева, живея в Пловдив и съм носителка на титлата Miss and Mrs Planet Bulgaria 2026.
На 34 години съм, майка съм и се развивам в сферата на красотата, като съчетавам това и с работа като барман. Участието ми в конкурса беше едно вдъхновяващо преживяване, което ми даде възможност да покажа увереност, стил и женственост.
За мен тази титла е не само признание, но и мисия – да вдъхновявам жените да вярват в себе си и да показвам, че една жена може успешно да съчетава майчинство, работа и личностно развитие".
