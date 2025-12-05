ЗАРЕЖДАНЕ...
|Корнелия Нинова в топ форма, отслабна значително
Част от потребителите побързаха да я похвалят за усърдието. Други обаче се усъмниха, че промяната е твърде рязка, за да е само от тренировки. Възможно ли е Корнелия да е използвала "Оземпик", чрез който бързо се свалят килограми.
Новата й визия и активността в социалните мрежи явно са част от стратегия за набиране на популярност за бъдещи избори, пише Ретро.
