ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Когато любовта на сина към майката е неизмерима
Инициалът "А“ е изрисуван малко под ухото на бъдещия професионален играч, който упорито върви по стъпките на своя баща. Любовта на сина към майката е неизмерима, коментират феновете на бъдещата звезда.
Ухо
Валери Божинов-младши не е много активен в социалните мрежи, но преди няколко дни публикува серия от снимки, на които ясно се вижда прясната татуировка, както и новата кола, която шофира. 18-годишният атакуващ халф на дублиращия тим на Локомотив Пловдив реши да не пише нищо под кадрите, а постави три есенни листа, очевидно това е най-важното, което му се е случило през този сезон.
На първата снимка Валери е седнал в мощен автомобил, със сложен колан и разглежда нещо на своя мобилен телефон. Според брокери подобни коли са по 150-200 хиляди евро. Още тук се вижда "А“-то, което е татуирано на врата му под ухото. Към буквата има и малко сърце, а от дру
Молитва
Някои от кадрите са просто мъдри мисли, с които смърфът очевидно се характеризира, като например: "Всеки има различен часовник. Изчакай да дойде твоето време“ и "Господ не забравя твоите молитви. Той им отговаря, когато му дойде времето“. На снимките Валери позира със свой приятел, показва тениската си на Локо Пд с номер 7, както и игра на билярд, пише "Телеграф“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2276
|предишна страница [ 1/380 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Веселин Маринов: Притеснено ми е
10:37 / 18.11.2025
Много щастие за 4 зодии днес
08:49 / 18.11.2025
Наша красива актриса, чийто баща е министър, стана майка за първи...
20:04 / 17.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
Много голяма група идва заедно с Iron Maiden на националния стади...
18:30 / 17.11.2025
Любител на морето се изкъпа на плажа в Приморско
17:50 / 17.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS