Климатикът в колата и климатикът у дома: Защо единият "се пълни", а другият "се разваля"
Автор: Десислава Томева 17:32
© ФОКУС
На пръв поглед и автомобилният, и домашният климатик правят едно и също – охлаждат или затоплят. Работят с компресор, фреон и в затворен кръг. И тук идва логичният въпрос – защо автоклиматиците масово се "пълнят“, а при домашните това вече звучи като диагноза?

Формално автоклиматикът също е затворена система. На практика обаче:

– Работи в агресивна среда – вибрации, температурни амплитуди, влага, сол, прах.

– Има повече връзки, гумени уплътнения и маркучи, които стареят.

– Производителите допускат естествена загуба на фреон – обикновено 5–10% годишно.

Периодичното "допълване" е част от нормалната поддръжка. Никой не се шокира, ако след 2–3 години климатикът в колата духа по-малко студено. Сервизите дори го предлагат като рутинна услуга, почти като смяна на масло.

С други думи, автоклиматикът е проектиран с идеята, че ще изпуска малко, но ще живее с това.

При домашните климатици философията е съвсем различна:

– Системата е фабрично херметизирана.

– Няма вибрации и постоянен механичен стрес.

– Нормална експлоатация не включва загуба на фреон.

Изводите са ясни и неприятни, прави ги ФОКУС, позовавайки се на експертите. Ако климатикът "иска пълнене", това не е поддръжка, а симптом. Причината почти винаги е теч – лош монтаж, недобре фларцована тръба, микропукнатина, корозия. Пълненето без откриване и отстраняване на теча е временно решение с лош край.

И тук идва логичното разсъждение, почти в десетката. "Веднъж напълниш – после купуваш нов“ – мит или реалност Не е закон, но е често срещан сценарий.

Важно уточнение – не самото пълненето убива климатика, а причината, поради която изобщо се налага. Ако течът се намери и отстрани навреме, климатикът може да живее дълго и щастливо.

Ключовата разлика, накратко – автоклиматикът се пълни, защото така е замислен. Домашният климатик не би трябвало никога да се пълни.

Ако някой ти каже "спокойно, ще му долеем“, без да търси защо е празен – това не е сервиз, а отлагане на проблема. Понякога с цената на целия уред.

Как да разберем дали техникът решава проблема или просто "гримира" климатика

Има няколко много ясни маркера, по които можеш да различиш сервиз от имитация на сервиз. Не изискват техническо образование, а само малко слух и нула доверие на сляпо.

Първият въпрос е показателен "Ще го напълним и ще тръгне". Ако думата "теч" не се появи в първите пет минути от разговора, вече си в рискова зона.

Пълненето без вакуумиране е равно на "червен флаг".  Домашен климатик винаги се вакуумира след намеса по системата. Винаги, така ни казват техниците, които попитахме.

Предупредиха ни за още нещо – ако, директно се включи бутилката с фреон,

не се говори за вакуумпомпа, не се мери налягане преди и след, това не е ремонт, а козметика. Все едно да долееш масло в двигател със спукан картер и да се надяваш на чудо.

ФОКУС заключава "най-скъпият ремонт е евтиното пълнене". Вие, сами си преценете на кого да вярвате.


