Легендата на българската естрада Кичка Бодурова успокои феновете си, че се чувства добре след медицинска интервенция, извършена под пълна упойка. Певицата сподели новината лично в социалните мрежи, като увери, че манипулацията е преминала успешно.

Напрежението сред почитателите на изпълнителката се покачи в събота, когато тя призна за предстоящата сериозна процедура. Бодурова изрично уточни, че интервенцията не е с естетическа цел, и поиска морална подкрепа от своята аудитория.

"Пожелайте ми на добър час! Имам нужда!“, написа певицата преди процедурата, което предизвика вълна от хиляди окуражителни коментари, информира Plovdiv24.bg.

Манипулацията е извършена в неделя, съвпадайки с Цветница. Малко след това тя отново се свърза с последователите си, използвайки любопитно сравнение за човешкото тяло: "Здравето изисква редовни проверки и "смяна на части“ навреме. Организмът е като автомобил, който издържа по-дълго при добра поддръжка."