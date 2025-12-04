ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Кичка Бодурова: Плаках на рождения си ден
Брат
Кичка разказа как е преминал юбилеят: "На сутринта ми звънна приятелката на брат ми. Знаех, че са в България и попитах как е времето. Същевременно чух, че и на звънеца вкъщи се звънна и Крис (б.а. - съпругът) отвори. Викам си: "Кой ли пък ще звъни у нас в 9 сутринта?!". Говорейки по телефона, чух, че Крис ме вика да сляза долу. И гледам - на вратата дамата, с която разговарям по телефона, и братчето ми. Такива изненади са опасни за мен! Добре, че не бях започнала да слизам по стълбата. Защото сигурно щях да падна - нали ме знаете каква съм ревла. Развълнувах се много. Защото само ние си знаем какво сме преживели!“.
Вечер
Но изненадите тепърва започнали. Звездата споделя: "Вечерта бяхме в прекрасен български ресторант с най-близките ми хора. Само Кристи (б.а.- дъщерята) ме помоли да дойде с нейна приятелка от гимназията - Дженифър“. Там са пуснали концерта й, излъчен по националната телевизия. Кичка продължава: "Накрая на прекрасната вечеря и бутилки шампанско Крис отиде да оправи сметката. Беше му казано, че всичко е платено. Оказа се, че това е направено от Джен. Никога досега в моя живот не ми се е случвало подобно нещо. Как може?! В отговор на нашия въпрос тя стана и каза пред всички: “Кичка, когато бяхме в един клас с Кристи, ти ми изпращаше сандвичи и храна и на мен за обяд. Аз нямах тогава семейство. Моята майка ни напусна, баща ми тръгваше рано на работа и нямаше кой да ми слага храна за училище. Твоята храна беше най-вкусната. На този твой празник искам да ти благодаря!" - и още много мили думи.“
Сълзи
Кичка признава: "Очите ми пак са просълзени. Има ли по-хубаво нещо от това след толкова години да не се забрави жест, който всъщност аз не помня дори, и един млад човек да ти благодари. Не за парите, а за признателността е думата!“. И продължава: "Е, сутринта се събудих малко тъжна, като се сетих за цифрата (б.а. - Кичка навърши знаменателната възраст 70). Но какво да се прави - ще го изтанцуваме този живот, докогато ни е писано!“. Тази година тя искаше да отбележи празника си с концерт в зала 1 на НДК, но оттам й отказаха, твърдейки как залата е запазена от Краси Аврамов. А по-късно се разбра, че той не може да продаде залата, имал и здравословни проблеми и концертът бе отменен. Но Кичка ще направи юбилейния си концерт в летния театър на Варна догодина, на 26 август, пише "Телеграф".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2458
|предишна страница [ 1/410 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Родена е в София на днешния ден преди 47 години
12:53 / 04.12.2025
Астролог: Предстои пълнолуние в Близнаци
10:25 / 04.12.2025
Стояна проговори за раздялата с Ивана: Връщане назад няма!
23:04 / 03.12.2025
Княгиня Калина: Винаги се разхождам с нож, подарък от зелените ба...
16:55 / 03.12.2025
Лили Иванова: Благодаря на Н.В. Цар Симеон II
16:04 / 03.12.2025
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
09:21 / 03.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS