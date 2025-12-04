Кичка Бодурова: Плаках на рождения си ден

© Кичка Бодурова на няколко пъти плакала на рождения си ден, спомняйки си и трудностите, и радостните неща. Това разкри самата звезда на музиката в типичния си стил, изпълнен с откровеност.



Брат



Кичка разказа как е преминал юбилеят: "На сутринта ми звънна приятелката на брат ми. Знаех, че са в България и попитах как е времето. Същевременно чух, че и на звънеца вкъщи се звънна и Крис (б.а. - съпругът) отвори. Викам си: "Кой ли пък ще звъни у нас в 9 сутринта?!". Говорейки по телефона, чух, че Крис ме вика да сляза долу. И гледам - на вратата дамата, с която разговарям по телефона, и братчето ми. Такива изненади са опасни за мен! Добре, че не бях започнала да слизам по стълбата. Защото сигурно щях да падна - нали ме знаете каква съм ревла. Развълнувах се много. Защото само ние си знаем какво сме преживели!“.



Вечер



Но изненадите тепърва започнали. Звездата споделя: "Вечерта бяхме в прекрасен български ресторант с най-близките ми хора. Само Кристи (б.а.- дъщерята) ме помоли да дойде с нейна приятелка от гимназията - Дженифър“. Там са пуснали концерта й, излъчен по националната телевизия. Кичка продължава: "Накрая на прекрасната вечеря и бутилки шампанско Крис отиде да оправи сметката. Беше му казано, че всичко е платено. Оказа се, че това е направено от Джен. Никога досега в моя живот не ми се е случвало подобно нещо. Как може?! В отговор на нашия въпрос тя стана и каза пред всички: “Кичка, когато бяхме в един клас с Кристи, ти ми изпращаше сандвичи и храна и на мен за обяд. Аз нямах тогава семейство. Моята майка ни напусна, баща ми тръгваше рано на работа и нямаше кой да ми слага храна за училище. Твоята храна беше най-вкусната. На този твой празник искам да ти благодаря!" - и още много мили думи.“



Сълзи



Кичка признава: "Очите ми пак са просълзени. Има ли по-хубаво нещо от това след толкова години да не се забрави жест, който всъщност аз не помня дори, и един млад човек да ти благодари. Не за парите, а за признателността е думата!“. И продължава: "Е, сутринта се събудих малко тъжна, като се сетих за цифрата (б.а. - Кичка навърши знаменателната възраст 70). Но какво да се прави - ще го изтанцуваме този живот, докогато ни е писано!“. Тази година тя искаше да отбележи празника си с концерт в зала 1 на НДК, но оттам й отказаха, твърдейки как залата е запазена от Краси Аврамов. А по-късно се разбра, че той не може да продаде залата, имал и здравословни проблеми и концертът бе отменен. Но Кичка ще направи юбилейния си концерт в летния театър на Варна догодина, на 26 август, пише "Телеграф".