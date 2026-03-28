Един от най-разтърсващите епизоди в историята на "Бригада Нов дом“ показа силата на човешката доброта и превърна в реалност мечтата на 15 младежи с увреждания от Божурище, информира Plovdiv24.bg. Благодарение на емоционално писмо от младата Вики и денонощния труд на рекорден брой доброволци, социалното предприятие "Вдъхновение“ получи своя нов и уютен дом.
В центъра на историята е Милена – майка на дете с тежки увреждания, която въпреки личната си трагедия и загубата на едното си дете при раждането, намира сили да създаде център за защитена заетост. В градина "Вдъхновение“ младежи с физически и ментални затруднения отглеждат плодове и зеленчуци, доказвайки, че могат да бъдат независими и полезни на обществото.
При първия оглед майстор Калин Евтимов сравни предоставения от общината етаж със сграда, "изоставена след Чернобилската авария“. Помещенията са били студени, занемарени и лишени от всякаква светлина – далеч от представата за защитена среда. Този епизод постави абсолютен рекорд по брой участници в каузата. За едва 5 дни, рамо до рамо с професионалните майстори, работиха семействата на екипа, приятели и популярни лица. Актьорите Деян Ангелов, Филип Буков и Стоян Дойчев се включиха като бояджии, а лицата на bTV Новините Виктория Петрова и Боби Лазаров посрещнаха децата в телевизионното студио, за да им покажат магията на своята професия.
"Като след Чернобил": Как Мария Силвестър и майсторите превърнаха една руина в дом
