Картофите вдигат инсулина, особено когато ги ядем в комбинация с друга храна
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 19:40
©
Картофите вдигат инсулина, особено когато се ядат в комбинация с друга храна. Това съобщи за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио ФОКУС д-р Тихомира Георева, гастроентеролог и диетолог. Проблемът е, че винаги към картофите добавяме и мазнина, друг вид храна, или тесто, което още по-силно довежда до усилено изчерпване на инсулина от панкреаса и развитие на инсулинова резистентност, съответно диабет.

Изключително важно е да знаем, че преди да ядем картофки, трябва задължително да включим сала. Т.е. трябва да постелем с фибри, за да намалим усвояването на въглехидратите от картофите, и резкия инсулинов пик, който се получава в кръвта."И за това аз разчитам на фазовото хранене, на подредбата на храните. Като гастроентеролог виждам, че по този начин пациентите не се лишават от нито един необходим макронутриент в организма, получават всички необходими хранителни вещества, без да качват излишни килограми и без това да им се отразява на здравословното състояние.

Комбинацията на месо с въглехидрати е най-тежката и най-лоша комбинация за организма. Въглехидратите трябва да се включат в храната с една голяма салата, защото фибрите допълнително забавят усвояването на глюкозата и подобряват самото храносмилане и емулгирането на мазнините от съответната месна храна.


ИЗПРАТИ НОВИНА
