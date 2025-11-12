ЗАРЕЖДАНЕ...
|Карлос Насар: Обичам те безкрайно!
21-годишният спортист не скри щастието и гордостта си, като сподели няколко снимки от семейното празненство в социалните мрежи. На събитието присъства и настоящата му приятелка – волейболистката Александра Костадинова.
В публикацията си Насар написа:
"Днес празнуваме не просто рожден ден, а цял живот, изпълнен с любов, доброта и мъдрост. Честит юбилей на една специална жена в живота ми – моята баба Мая! Благодаря ти за всичко, което си ми дала – за обичта, грижата и топлината, която умееш да даряваш. Обичам те безкрайно!"
