Карлос Насар: Обичам те безкрайно!

© Златният щангист на България Карлос Насар поздрави по емоционален начин своята баба Мая, която вчера отбеляза своя 70-годишен юбилей.



21-годишният спортист не скри щастието и гордостта си, като сподели няколко снимки от семейното празненство в социалните мрежи. На събитието присъства и настоящата му приятелка – волейболистката Александра Костадинова.



В публикацията си Насар написа:



"Днес празнуваме не просто рожден ден, а цял живот, изпълнен с любов, доброта и мъдрост. Честит юбилей на една специална жена в живота ми – моята баба Мая! Благодаря ти за всичко, което си ми дала – за обичта, грижата и топлината, която умееш да даряваш. Обичам те безкрайно!"