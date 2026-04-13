Магдалена и трите ѝ деца започнаха напълно нов етап от живота си след емоционалното си участие в предаването "Бригада Нов дом“. В репортаж за "Преди обед“ семейството сподели, че обновеното им жилище вече не е просто покрив над главата, а истинско място за спокойствие и сигурност.

Майката от Пловдив не скри вълнението си и призна, че най-големият ѝ кошмар – рискът да останат бездомни – вече е в миналото. По думите ѝ, децата са приели новия дом с огромна радост, като са започнали сами да подреждат стаите си и да се грижат за домакинството с непознат досега ентусиазъм. "Дъщеря ми е много по-спокойна сега. Радвам се, че нищо не им липсва от старата къща“, сподели Магдалена, информира Plovdiv24.bg.

Въпреки радостта от новата обстановка, пред семейството стои сериозно предизвикателство. Маги разкри, че само два дни след Великден ѝ предстои влизане в болница за лечение. Тя сподели, че ще премине успешно през това изпитание, за да може и следващата година да посрещне празниците заедно с децата си.

Ако искате да помогнете на Магдалена и трите й деца да си стъпят на краката, може да го направите чрез дарение на:

Магдалена и нейните три деца чрез дарение по следната банкова сметка:

BG31STSA93000031337807

Банка ДСК

Титуляр: Магдалена Велинова Гарова