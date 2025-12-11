ИЗПРАТИ НОВИНА
Какво обичат коледните звезди и как да съхраним цветето за по-дълго време
Автор: Десислава Томева 11:36
©
Пленителните поинсетии не са просто коледни цветя. Със своите ярко червени, кремави, розови или кайсиеви звездообразни прицветници те внасят колорит в интериора през цялата есен и зима. Но именно сега, в разгара на празничния декември, се радваме най-много на тяхната магия – те допълват топлината и уюта на зимните вечери у дома и създават истинска коледна атмосфера. С правилна грижа тези зимни красавици ще останат ярки и свежи в продължение на месеци. Експертите от Stars for Europe (SfE), цитирани от "Фокус", споделят всичко, което трябва да знаете за отглеждането им, за да се радвате на красотата им по-дълго.

Идеалният старт: разпознайте качеството още в магазина

Не всички поинсетии са еднакви. За да се радвате на растението си по-дълго, обърнете внимание на свежестта му още от самото начало. Качествената коледна звезда има плътни, здрави зелени листа, малки цветни пъпки в центъра на ярките прицветници и няма признаци на увяхване или паднали листа. Растения, изложени на течение или оставени навън, е по-добре да си останат в магазина, защото студените и ветровити условия може вече да са ги повредили, дори ако ефектът не се забелязва веднага.

Транспорт: увийте я добре на път към дома!

Поинсетията е родом от тропическо Мексико, където вирее при меки температури през цялата година. Въпреки че цъфти през зимата тук, тя е чувствителна към студ. Температури под 12°C могат да я повредят, затова я увийте добре при транспорт и я защитете от студа. Краткото пътуване до дома, без продължително излагане на външни условия или в отоплен автомобил, ще гарантира, че растението няма да пострада.

Перфектното място: светло, топло и без течение

Коледните звезди обичат светлина и топлина. Идеални са температури между 15 и 22°C. Первазът на прозореца е подходящ – дори южен прозорец през зимата не е проблем. Важно е растението да се предпазва от течение. Когато проветрявате стаята, преместете го на място, където няма да е изложено на рязка промяна на температурата. Ако поинсетията е поставена твърде близо до радиатори или камини, температурата ще стане прекалено висока. Това крие риск от изсъхване и преждевременно увяхване на листата. Ако дневната е твърде топла, по-хладно, но светло място – например в спалнята, банята или кухнята – може да е по-добър избор.

Прекомерната топлина не е единственото, което може да навреди на коледните звезди. Някои плодове, като ябълки, банани и домати, също могат да ги повредят, тъй като отделят етилен – газ, който ускорява увяхването на прицветниците. Затова не поставяйте растението до купа с плодове.

Грижливо поливане

Прекомерното поливане е една от най-честите грешки при поинсетиите. Оставете почвата леко да изсъхне между поливанията и избягвайте преовлажняване. Добър тест: когато почвата е суха на дълбочина 2–3 см или саксията се усеща по-лека при повдигане, е време за поливане. Има няколко начина да го направите.

Ако поливате отгоре, използвайте малко количество вода със стайна температура и се уверете, че след 15 минути няма остатъчна течност в чинийката на саксията. Друг вариант е да налеете вода директно в чинийката под саксията, за да може почвата да я поеме отдолу. Отстранете излишната вода след не повече от 15 минути, за да избегнете преовлажняване. При много суха почва или мини поинсетии най-добре е да потопите цялата саксия за кратко във вода, така почвата ще се напои равномерно. След това оставете растението добре да се отцеди, преди да го върнете на мястото му.

Зазимяване на коледната звезда и връщането ѝ към живот

Нормално е коледните звезди да загубят ярките си прицветници след цъфтежа и да преминат в покой за няколко седмици – обикновено до април. През това време им е нужна малко вода и никакво торене. Идеална е прохладна, светла локация с температури между 15–18°C. През пролетта подрежете поинсетията и я пресадете в свежа почва. След това постепенно увеличавайте поливането и торете веднъж седмично. Щом нощните температури достигнат двуцифрени стойности, можете да изнесете коледната звезда на частично засенчено място на балкона или терасата. Важно е редовното, но умерено поливане – преовлажняването е строго забранено.

За да развие растението отново ярки прицветници, трябва да се държи на тъмно по 12–14 часа дневно в продължение на шест до осем седмици, започвайки около септември. След това ще започне да образува характерните си обагрени прицветници. Важно е растението да не бъде изложено на никаква светлина през тъмния период. Дори лека светлина, от телевизор или улична лампа, може да наруши ритъма и да забави цъфтежа.

Поинсетиите като рязани цветя

Коледните звезди не са само красиви и лесни за поддръжка саксийни растения, те също така са впечатляващи, достъпни и дълготрайни като рязани цветя. Отрязаните цветове ще издържат до две седмици, ако млечният сок от стъблата се спре веднага след рязане, трябва краят да се потопи за няколко секунди в гореща вода (около 60°C), след това в студена вода и редовно да се добавя прясна вода.


