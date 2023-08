Какво не знаем за любимите "Том и Джери"

© Всички сме израснали с Том и Джери, без значение на каква възраст сме в момента. Дебютът на анимацията за котарака и мишката е преди повече от 80 години, когато 10 февруари 1940 г. MGM пуска по кината късометражния филм "Puss Gets the Boot". Животинските противници са творение на младите аниматори Джоузеф Барбера и Уилям Хана. Изключително популярните анимационни филми за Том и Джери печелят одобрението на критиците, като до 1958 г. Хана-Барбера създават 114 късометражни филма за Metro-Goldwyn-Mayer. Hanna-Barbera влиза в историята на телевизията със сериала "Семейство Флинтстоун" през 1960 г. Анимационната поредица се излъчва в България в EON Kids – част от ТВ платформата на EON.



Въпреки, че знаем епизодите наизуст, има неща за любимите анимационни герои, които са малко известни. Ето някои от тях:



Първоначално са наречени Джаспър и Джинкс. Котаракът, който преследваше малкото мишле, беше наречен Джаспър в дебютния анимационен филм "Puss Gets the Boot". Името на мишката никога не се появява на екрана в самия анимационен филм, въпреки че в предпродукцията тя е наречена Джинкс. Въпреки това сред създателите на филма е имало дебати по този въпрос. Хана със сигурност е смятала, че мишката трябва да се казва Джинкс. Барбера не е бил толкова убеден.



Имената на героите са били избрани на конкурс. Как финално Том и Джери се превърнаха в "Том и Джери"? Аниматорът Джон Кар печели 50 долара за това, че измислил имената на най-известните котка и мишка.



Том и Джери са кръстени на коктейл. Напитката представлява яйчен коктейл с добавено бренди и ром. Рецептата и името на питието датират от 20-те години на XIX в., така че със сигурност предшестват котарака и мишката.



Анимацията печели седем "Оскара". Академията за кинематографично изкуство и наука обичаше Том и Джери точно толкова, колкото и децата. Общо 13 анимационни филма на Hanna-Barbera за Том и Джери са номинирани за "Оскар" в категорията "Късометражен филм". Седем от тях печелят златната статуетка.



Том и Джери участваха в игрален филм с Джийн Кели. Музикалната комедия от 1945 г. "Anchors Aweigh" свързва танцовата икона Джийн Кели с много известни партньори, но никой от тях не е толкова фантастичен колкото Джери. Кели и Джери се появяват заедно, благодарение на магията на филмовото изкуство в "The Worry Song". Джери е кралска особа, а Том се появява в ролята на слуга. Има данни, че първоначално във филма е можело да участва Мики Маус, но "Дисни" отказва да предостави известния си гризач, пише NOVA.