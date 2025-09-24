ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Какво направи Мартин Чой след новината за раждането на бебе Арън
Само един човек обаче направи впечатляващо… НИЩО – таткото Мартин Чой, пише Intrigi.bg. Шампионът по мотоциклетизъм, когото всички сочат за баща на бебето, не е реагирал по никакъв начин на поста на Натали. Нито коментар, нито сърчице, нито дори дискретно "честито“. Нещо повече – той дори не се е намирал в България по време на раждането. Чой в момента е на състезание по мотоциклетизъм във Франция, пренебрегвайки раждането на първородния си син.
Любопитното е, че в личния си профил Чой обожава да показва голямата си дъщеря, с която очевидно много се гордее – снимки, истории, семейни моменти. Но за новия си син от Натали – пълно мълчание. Нито дума, нито кадър, сякаш Арън изобщо не съществува.
Това поведение веднага отприщи клюките: дали мотористът не иска да афишира връзката си с Натали, или пък отношенията им вече са минало? Факт е едно – докато синоптичката грее от щастие и благодари на лекарите, Чой кара на пълна тишина.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1408
|предишна страница [ 1/235 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Натали Трифонова роди и показа бебе Арън!
11:52 / 24.09.2025
Обявиха още един хедлайнер за "Мидалидаре" през 2026 г.
10:22 / 24.09.2025
Най-мощният тропически циклон в света удари Хонконг: Естествен яз...
08:54 / 24.09.2025
Неочаквана раздяла при Григор Димитров
08:25 / 24.09.2025
Почина Клаудия Кардинале
07:48 / 24.09.2025
Карлос Насар официално я показа
20:49 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS