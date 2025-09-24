© виж галерията Натали Трифонова роди. За това съобщи самата тя чрез публрикация в социалната мрежа Фейсбук преди минути.



Ето какво написа водещата:



Добре дошъл, Арън! Обич моя! Светът вече е по-красив! Благодаря на д-р Anna Ivova Bogdanova, проф. д-р Николай Младенов и на целия екип в болница Acibadem City Clinic УМБАЛ Токуда за грижите!