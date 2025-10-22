ЗАРЕЖДАНЕ...
|Известен пловдивчанин бе измамен от сина на Рей Мистерио в битката за голяма титла
Пловдивчанинът загуби след непозволен ритник в слабините от сина на легендата Рей Мистерио - Доминик Мистерио на събитието "Monday Night Raw", провело се в "Golden One Centre" в Сакраменто, Калифорния.
Срещата между тях продължи точно 9 минути и 19 секунди игрово време като в самия й край Мистерио за втори път използва непозволен похват, за да запази пояса на интерконтин
Малко след това Русев взе участие и в претендентско меле за определяне на този, който ще играе за световната титла в тежка категория срещу СМ Пънк. В него българинът елиминира Отис и Акира Тозава, но след това бе отстранен заедно с Пента от Доминик Мистерио.
Победителят бе Джей Усо.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 435
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
