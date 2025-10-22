ИЗПРАТИ НОВИНА
Известен пловдивчанин бе измамен от сина на Рей Мистерио в битката за голяма титла
Автор: Георги Куситасев 19:08
© YT: WWE
Българската звезда в бойните спортове Мирослав Петров Барняшев, известен като "Русев" от Световната федерация по кеч (WWE), за втори пореден път не успя да вземе интерконтиненталната титла в най-известната верига в развлекателния спорт поради измама. 

Пловдивчанинът загуби след непозволен ритник в слабините от сина на легендата Рей Мистерио - Доминик Мистерио на събитието "Monday Night Raw", провело се в "Golden One Centre" в Сакраменто, Калифорния. 

Срещата между тях продължи точно 9 минути и 19 секунди игрово време като в самия й край Мистерио за втори път използва непозволен похват, за да запази пояса на интерконтин
ентален първенец. 

Малко след това Русев взе участие и в претендентско меле за определяне на този, който ще играе за световната титла в тежка категория срещу СМ Пънк. В него българинът елиминира Отис и Акира Тозава, но след това бе отстранен заедно с Пента от Доминик Мистерио. 

Победителят бе Джей Усо.


