© YT: WWE Българската звезда в бойните спортове Мирослав Петров Барняшев, известен като "Русев" от Световната федерация по кеч (WWE), за втори пореден път не успя да вземе интерконтиненталната титла в най-известната верига в развлекателния спорт поради измама.



Пловдивчанинът загуби след непозволен ритник в слабините от сина на легендата Рей Мистерио - Доминик Мистерио на събитието "Monday Night Raw", провело се в "Golden One Centre" в Сакраменто, Калифорния.



Срещата между тях продължи точно 9 минути и 19 секунди игрово време като в самия й край Мистерио за втори път използва непозволен похват, за да запази пояса на интерконтин ентален първенец.



Малко след това Русев взе участие и в претендентско меле за определяне на този, който ще играе за световната титла в тежка категория срещу СМ Пънк. В него българинът елиминира Отис и Акира Тозава, но след това бе отстранен заедно с Пента от Доминик Мистерио.



Победителят бе Джей Усо.