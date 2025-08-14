ИЗПРАТИ НОВИНА
Известен наш бизнесмен стана дядо
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:03Коментари (0)769
©
Дъщерята на бившия политик и президент на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев – Елена (Ели) Бинева, стана майка за първи път. Тя и партньорът ѝ Алан вече имат дъщеря, която са кръстили Белла.

Новината беше обявена от Българската федерация по художествена гимнастика, която поздрави световната шампионка от 2018 г. и ѝ пожела много щастие.

Ели и Алан се запознават в Хонконг по време на работа – тя като модел, а той в клубната индустрия, след като преди това също се занимавал с моделство. Първоначално поддържали връзка от разстояние, но по-късно Алан се преместил в България.

В момента двамата развиват малка пекарна с узбекистанска кухня. Ели е поредната бивша състезателка по художествена гимнастика, която става майка на момиченце.

Слави Бинев е народен представител в XLIII народно събрание, бивш евродепутат (2007 – 2014), спортист и бизнесмен.

През 90-те години името на Слави Бинев се свързва с гангстерската война между групировки на борци и каратисти. През ноември 1993 г. около 50 души с 12 коли нахлуват в спортния комплекс "Дескрим“ в София, собственост на Бинев, пребиват го и го отвличат. Сред обвиняемите са известни лица от подземния свят – Димитър Джамов, Красимир Маринов (Големия Маргин), Димата Руснака и Пело Стоев. Този инцидент и подобни конфликти около 1994 г. водят до популяризирането на думата "мутра“ в българския език.

По-късно Бинев става съосновател на асоциация "Защита“, която включва прокурори, бивши служители на МВР и общественици и има за цел да се конкурира с охранителните фирми на борците. От 1994 г. той е главен акционер и председател на "Ар – систем“ АД, обединяващо над 100 компании в развлекателния бизнес, охранителната дейност, инвестициите и строителството. През 2001 г. фирмата е на 34-то място по оборот според БТПП.

Чрез "М.И.Г. Групп“ АД Бинев управлява редица заведения в София – барове, дискотеки ("Библиотеката“, "БИАД“, "Дали“, "Империал“), както и улични кафенета "Куул“. Според поверителен доклад на американското посолство от 2005 г., публикуван в WikiLeaks, дейността на "М.И.Г. Групп“ включва и незаконни практики като проституция, наркотици и трафик на крадени коли.

Бинев води съдебен спор с Георги Илиев, собственик на "ВАИ холдинг“, който през 2000 г. влиза в "БИАД“, пребива го и е осъден за лека телесна повреда. Съдът обаче не признава хулигански мотив, тъй като приема, че Бинев е провокирал Илиев с реплика.







