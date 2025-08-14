ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Известен наш бизнесмен стана дядо
Новината беше обявена от Българската федерация по художествена гимнастика, която поздрави световната шампионка от 2018 г. и ѝ пожела много щастие.
Ели и Алан се запознават в Хонконг по време на работа – тя като модел, а той в клубната индустрия, след като преди това също се занимавал с моделство. Първоначално поддържали връзка от разстояние, но по-късно Алан се преместил в България.
В момента двамата развиват малка пекарна с узбекистанска кухня. Ели е поредната бивша състезателка по художествена гимнастика, която става майка на момиченце.
Слави Бинев е народен представител в XLIII народно събрание, бивш евродепутат (2007 – 2014), спортист и бизнесмен.
През 90-те години името на Слави Бинев се свързва с гангстерската война между групировки на борци и каратисти. През ноември 1993 г. около 50 души с 12 коли нахлуват в спортния комплекс "Дескрим“ в София, собственост на Бинев, пребиват го и го отвличат. Сред обвиняемите са известни лица от подземния свят – Димитър Джамов, Красимир Маринов (Големия Маргин), Димата Руснака и Пело Стоев. Този инцидент и подобни конфликти около 1994 г. водят до популяризирането на думата "мутра“ в българския език.
По-късно Бинев става съосновател на асоциация "Защита“, която включва прокурори, бивши служители на МВР и общественици и има за цел да се конкурира с охранителните фирми на борците. От 1994 г. той е главен акционер и председател на "Ар – систем“ АД, обединяващо над 100 компании в развлекателния бизнес, охранителната дейност, инвестициите и строителството. През 2001 г. фирмата е на 34-то място по оборот според БТПП.
Чрез "М.И.Г. Групп“ АД Бинев управлява редица заведения в София – барове, дискотеки ("Библиотеката“, "БИАД“, "Дали“, "Империал“), както и улични кафенета "Куул“. Според поверителен доклад на американското посолство от 2005 г., публикуван в WikiLeaks, дейността на "М.И.Г. Групп“ включва и незаконни практики като проституция, наркотици и трафик на крадени коли.
Бинев води съдебен спор с Георги Илиев, собственик на "ВАИ холдинг“, който през 2000 г. влиза в "БИАД“, пребива го и е осъден за лека телесна повреда. Съдът обаче не признава хулигански мотив, тъй като приема, че Бинев е провокирал Илиев с реплика.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Зодиите на 14 август
23:00 / 13.08.2025
Шуробаджанащина в "Диви и красиви"
17:01 / 13.08.2025
Чували ли сте за "Кабиюк"?
16:07 / 13.08.2025
Хоро на "Бяла роза" с красиви девойки на плажа в Китен стана хит
14:52 / 13.08.2025
Никой не позна Поли Генова на тази снимка
10:23 / 13.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
Марта Вачкова: За мен беше огромен комплекс, с който доскоро се борех
09:20 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS