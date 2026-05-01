Чавдар Монов е български актьор и режисьор на дублажи, роден на 1 май 1959 година във Варна. Завършва немската езикова гимназия в Монтана. През 1984 г. завършва актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ в класа на професор Гриша Островски.

Играл е на сцената на Драматичен театър "Стефан Киров“. През 1987 г. участва в пиесата "Опакометаморфози“ от Валери Петров.

От 1989 до около 2004 г.[3] Монов е в трупата на Театрална работилница "Сфумато“. В периода 1989 – 1990 изпълнява ролята на Семьон Семьонович Медведенко в "Чайка“ на Антон Чехов, под режисурата на Маргарита Младенова.

През 1984 г. Монов печели кастинг да озвучи диалога на Валентин Ганев във филма "Събеседник по желание“.

Занимава се с озвучаване от 1990 г. Първата му роля в дублажа е Дино в "Спомняш ли си, Доли Бел?“ на Емир Кустурица за БНТ. Участва в дублажите на едни от най-известните сериали по това време като "Далас“, "Дързост и красота“, "Спасители на плажа“, "Д-р Куин Лечителката“ и "Утрешен вестник“.

През втората половина на 90-те години започва работа като режисьор в "Арс Диджитал Студио", където работи върху дублажите на "Космически забивки“, двата филма от поредицата "Принцесата лебед“, "Принцеса Анастасия“, "Астерикс и Клеопатра“, "Вълшебният меч“, двата филма от поредицата "Фърнгъли“, "Принцът на Египет“ и "Стюарт Литъл“. От 30 септември 2000 г. до май 2014 г. основно работи като режисьор на дублажи в bTV, а негови режисури, освен на редица единични филми, са тези на сериалите "Ало, ало!“, "Женени с деца“, "Приятели“, "Дарма и Грег“, "Ориндж Каунти“, "Клуб Веселие“, "Никита: Отмъщението“ и други.

Христо Мутафчиев, Ася Рачева, Николай Николов, Албена Михова, Елена Бойчева, Светломир Радев, Илиян Марков и Момчил Степанов са измежду актьорите, получили старт в дублажа благодарение на него. В интервю Степанов споделя за Монов: "от него научих основите на дублажа, той видя потенциал в мен и ми помогна да го реализирам.“ Той също така е първият режисьор, който разрешава на всеки от артистите да си каже името на финала на дублажа. Това става в края на филми като "Сам вкъщи 4“ и "Космическа Коледа“, както и в последните епизоди на различни сериали.

От 2014 г. отново озвучава сериали по-активно, сред които са "Моето семейство“ (дублаж на студио VMS), "Преградие“ (от втори до четвърти сезон), "Стрелата“, "Тиранин“, "Мутра по заместване“ и "Уил и Грейс“ (дублаж на "Саунд Сити Студио"), както и много документални поредици за National Geographic и няколко единични филма. От 2015 г. е режисьор на дублажи в Андарта Студио. Режисира дублажите на "Империя“, "Д-р Розууд“, "Изгнаник“, Досиетата Х (10 – 11 сезон) и други.

Честит 67-и рожден ден на големия Чавдар Монов!