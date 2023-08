Изобретател пред "Фокус": Оксиводородът е технология, която няма граници

© Фокус Оксиводородът е технология, която няма граници. Добавен към всякакъв вид конвенционално гориво – дизел, бензин, природен газ, оксиводородът намалява драстично емисиите, защото подобрява много начина на горене. Това каза изобретателят Ангел Ненов в предаването "Денят на фокус" на Радио "Фокус".



Технологията е открита още преди 200 години, разказа той. През 1823 г. британски учен получава награда за оксиводородна горелка. През 1971 г. българският учен и изследовател Илия Вълков патентова този газ като Браунов газ.



"Сблъсках се с тази технология преди 10 години и останах много впечатлен как от 1 литър вода може да се направят 1800 литра газ, който може да гори без да емитира никакви емисии“, разказа Ангел Ненов.



Компанията му създава устройството HydroGen – електролизьор, който може да се монтира към различни превозни средства и който подава оксиводород към конвенционалното гориво, което подобрява работата на двигателя. Благодарение на това разходът на дизел или бензин намалява с до 25%, а вредните емисии – със 70-80%. "Подпомага по-правилното изгаряне, от там – по-чистото изгаряне, а от там – и живота на двигателя, защото вътре няма карбонови наслагвания. Имаме едно напълно чисто горене, което започва от вода и завършва с вода“, поясни Ангел Ненов.



За създаването на устройството компанията получава сребърно отличие в конкурса за технически иновации на Кралското планинско и земеделско общество на Шотландия.



През последните години оксиводородът става все по-приложим и в медицината. Затова компанията работи и в тази посока, като от две години прави медицински проучвания в University of The West of England в Бристол, Англия. Изследвания доказват, че оксиводородът има противовъзпалително и антиоксидантно действие. "До този момент медицината не е намерила противопоказност. Оказва се, че след 45 минути вдишване тялото се обогатява на водород. Водородът е най-силният антиоксидант. Ако говорим за раково болни, инхалирането на оксиводород подпомага самите клетки да се възстановяват много по-добре. Трудно е да кажем, че можем да лекуваме – подпомагаме“, обясни Ангел Ненов.



На този етап само в три държави се правят медицински проучвания, свързани с оксиводород, отбеляза той. Повече от 1000 медицински тестове, проведени в различни направления, показват, че приложението на оксиводорода за медицински цели може да е много широко. "В българското здравеопазването този метод е приет, защото СЗО го прие за нормален метод. Надявам се да се популяризира в България, защото наистина помага. Цялото ми семейство повече от четири години не използваме никакви хапчета“, каза още Ангел Ненов.



Устройството се продава в чужбина. В България на този етап е използвано само в Бургаската и Хасковската белодробна болница, допълни създателят му.