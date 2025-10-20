ЗАРЕЖДАНЕ...
|Иво Сиромахов със сериозна заплата на месец при Слави
Всеки, който е гледал предаванията на Иво Сиромахов под шапката на Слави Трифонов и в неговата телевизия, е забелязал, че той често взима на подбив своите колеги-сценаристи, които към момента са и депутати, а най-много от ироничните му стрелички отнасят Тошко Йорданов и Станислав Балабанов.
Двамата редовно са обект на шеги, сатира и даже откровена критика във "Вечерното шоу на Слави Трифонов" по 7/8 ТВ, което с години се водеше не от Слави, а от Сиромахов. В образа на Балабанов в скеч миналия петък влезе Тодор Башиянов и това по стечение на обстоятелствата се превърна в последното предаване на Сиромахов.
Явно след предаването се е разразил скандал за калта, която се хвърля по партията и нейните най-видни членове. Разногласията са стигнали дотам, че водещият да хвърли оставка буквално "от днес за утре". В събота Сиромахов обяви в социалните мрежи, че вече не работи при Слави.
"Имам удоволствието да ви съобщя, че от днес вече не съм водещ в телевизия "седем осми“. Телевизията поставя ново начало в славния си път към сърцата на суверена. На Слави и Тошко пожелавам здраве, свобода, независимост, щастие, любов, смелост, мъжество, достойнство, чест и ум. Те другото си го имат", написа Сиромахов с очевидна ирония.
В същото време Трифонов също съобщи в мрежата: "От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов вече не работи при нас. През всичките тези години съм бил изключително щастлив и благодарен, че съм имал възможността да се докосвам до неговия талант. Но колкото и да ми е мъчно, всеки човек има правото да живее живота си, както намери за добре, и да развива таланта си, както намери за добре. Аз мога само да бъда благодарен за всички прекрасни моменти, които сме преживели заедно."
Стана ясно, че причина за раздялата е несъгласие на Сиромахов с политиката на вече бившите му колеги, която водят като депутати, и в частност – със законопроекта им, който предвижда затвор за разпространение на лична информация в медиите. Това на практика означава чадър над всички, които злоупотребяват с властта за лично облагодетелстване.
"Човек, когато е политик, трябва да внимава и с личния си живот – той също е публично достояние. Ако политик се снима на яхта с манекенки, това вече не е личен живот, а информация, до която обществото трябва да има достъп" – този пример за аргументите си против закона даде Сиромахов в подкаста "Контракоментар" на Асен Генов. Той обясни също така, че в законопроекта е било предвидено разрешение да се подслушват медии и граждани при съмнения, че имат намерение да издават лична информация. Това на практика означава терор, освен цензура.
Бившият сценарист твърди, че в цялата му история със Слави никога не е бил обект на цензура. Първият път бил в деня, в който напуснал. "Не знам как е изглеждало отстрани, но аз винаги съм имал пълната свобода да говоря каквото искам и да не се съобразявам с никого. И го правех. Тръгнах си в момента, в който ми беше казано да карам по-кротко. Пък аз не мога да карам по-кротко. На 53 години съм, късно ми е тепърва да се уча да се навеждам. От всички възможности, които ми предлага животът, любима ми е възможността по всяко време да стана и да си тръгна", казва писателят пред "Дойче Веле".
Той поставил условия пред Слави още когато станало ясно, че ще прави партия. "Моето условие да работя, след като беше създадена партията – аз очевидно съм извън нея, нито членувам, нито споделям нейните цели и идеали (идеали го казвам с лека усмивка, защото идеали тук не виждам) – е, че ще имам пълна свобода. И съм я имал до петък", уточни Сиромахов. Той приел идеята за новата поправка в закона като предателство спрямо цялата предишна история на групата около Слави. Според източници на "Уикенд", в кабеларката на Трифонов Иво е получавал над 10 000 лева месечна заплата. Той на практика бил един от най-високоплатените там.
Ето какво написа Сиромахов в мрежата специално за Тошко Йорданов, преди да обяви напускането си: "Тошко, пиша ти тук, за да наруша публично закона ви за личната информация и да имате основание да ме вкарате в затвора за 1 до 6 години. Все още не мога да повярвам, че точно вашата партийна групичка предлага тази мракобесна поправка в закона, която заплашва със затвор всеки, който пише и говори свободно. Бях останал с усещането, че през годините, в които сме работили заедно, свободата на словото е била важна за вас. Явно съм се заблуждавал.
В какво се превърнахте, откакто влязохте във властта? Каква работа свършихте за тия няколко години, откакто сте депутати, освен да обиждате младите лекари и да се напъвате да уволнявате оркестъра на националното радио? Какво стана с обещанията за мажоритарна избирателна система? За електронно гласуване? За пряк избор на главния прокурор и полицейските началници? За намаляване на партийната субсидия на 1 лев? За намаляване на броя на депутатите от 240 на 120?".
Само преди около месец Слави Трифонов обясняваше пред Евгени Димитров-Маестрото, че е напуснал навремето Би Ти Ви също заради цензура. Ако не му забранявали да говори, каквото иска, можело да продължи да работи още години в телевизията. Явно историята се повтаря, но с разменени роли.
Сиромахов твърди, че няма намерение да се пенсионира. В момента търси работа и междувременно рекламира книгите си в социалните мрежи. Интересът към тях е нараснал, благодарение на скандала с оставката му. Дължат му се авторски права и за представлението "Българската литература накратко" с Мария Игнатова, Ненчо Илчев и Антоан Петров-Анди. В представлението "Операцията" – отново от Сиромахов – участваше актуалният министър на културата Мариан Бачев, но то в момента не се играе.
Откакто Сиромахов напусна телевизията, водещ на вечерното шоуто е Филип Станев.
