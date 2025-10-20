Иво Сиромахов със сериозна заплата на месец при Слави

© Иво Сиромахов е напуснал Слави Трифонов заради цензура. Това твърди бившата дясна ръка на Дългия дни след като съобщи, че вече не работи в 7/8 ТВ. Той обяви раздялата си с телевизията на партия "Има такъв народ" миналата събота, след като в петък, както обикновено, беше водил "Вечерното шоу на Слави Трифонов", поставяйки под прицел скандалния законопроект на колегите си, предвиждащ затвор за разпространяване на лична информация. Макар че проектът не стана закон, той беше разчетен като знак, че партията на бившите "хъшове" работи срещу свободата на словото.



Всеки, който е гледал предаванията на Иво Сиромахов под шапката на Слави Трифонов и в неговата телевизия, е забелязал, че той често взима на подбив своите колеги-сценаристи, които към момента са и депутати, а най-много от ироничните му стрелички отнасят Тошко Йорданов и Станислав Балабанов.



Двамата редовно са обект на шеги, сатира и даже откровена критика във "Вечерното шоу на Слави Трифонов" по 7/8 ТВ, което с години се водеше не от Слави, а от Сиромахов. В образа на Балабанов в скеч миналия петък влезе Тодор Башиянов и това по стечение на обстоятелствата се превърна в последното предаване на Сиромахов.



Явно след предаването се е разразил скандал за калта, която се хвърля по партията и нейните най-видни членове. Разногласията са стигнали дотам, че водещият да хвърли оставка буквално "от днес за утре". В събота Сиромахов обяви в социалните мрежи, че вече не работи при Слави.



"Имам удоволствието да ви съобщя, че от днес вече не съм водещ в телевизия "седем осми“. Телевизията поставя ново начало в славния си път към сърцата на суверена. На Слави и Тошко пожелавам здраве, свобода, независимост, щастие, любов, смелост, мъжество, достойнство, чест и ум. Те другото си го имат", написа Сиромахов с очевидна ирония.



В същото време Трифонов също съобщи в мрежата: "От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов вече не работи при нас. През всичките тези години съм бил изключително щастлив и благодарен, че съм имал възможността да се докосвам до неговия талант. Но колкото и да ми е мъчно, всеки човек има правото да живее живота си, както намери за добре, и да развива таланта си, както намери за добре. Аз мога само да бъда благодарен за всички прекрасни моменти, които сме преживели заедно."



Стана ясно, че причина за раздялата е несъгласие на Сиромахов с политиката на вече бившите му колеги, която водят като депутати, и в частност – със законопроекта им, който предвижда затвор за разпространение на лична информация в медиите. Това на практика означава чадър над всички, които злоупотребяват с властта за лично облагодетелстване.



"Човек, когато е политик, трябва да внимава и с личния си живот – той също е публично достояние. Ако политик се снима на яхта с манекенки, това вече не е личен живот, а информация, до която обществото трябва да има достъп" – този пример за аргументите си против закона даде Сиромахов в подкаста "Контракоментар" на Асен Генов. Той обясни също така, че в законопроекта е било предвидено разрешение да се подслушват медии и граждани при съмнения, че имат намерение да издават лична информация. Това на практика означава терор, освен цензура.



Бившият сценарист твърди, че в цялата му история със Слави никога не е бил обект на цензура. Първият път бил в деня, в който напуснал. "Не знам как е изглеждало отстрани, но аз винаги съм имал пълната свобода да говоря каквото искам и да не се съобразявам с никого. И го правех. Тръгнах си в момента, в който ми беше казано да карам по-кротко. Пък аз не мога да карам по-кротко. На 53 години съм, късно ми е тепърва да се уча да се навеждам. От всички възможности, които ми предлага животът, любима ми е възможността по всяко време да стана и да си тръгна", казва писателят пред "Дойче Веле".



Той поставил условия пред Слави още когато станало ясно, че ще прави партия. "Моето условие да работя, след като беше създадена партията – аз очевидно съм извън нея, нито членувам, нито споделям нейните цели и идеали (идеали го казвам с лека усмивка, защото идеали тук не виждам) – е, че ще имам пълна свобода. И съм я имал до петък", уточни Сиромахов. Той приел идеята за новата поправка в закона като предателство спрямо цялата предишна история на групата около Слави. Според източници на "Уикенд", в кабеларката на Трифонов Иво е получавал над 10 000 лева месечна заплата. Той на практика бил един от най-високоплатените там.



Ето какво написа Сиромахов в мрежата специално за Тошко Йорданов, преди да обяви напускането си: "Тошко, пиша ти тук, за да наруша публично закона ви за личната информация и да имате основание да ме вкарате в затвора за 1 до 6 години. Все още не мога да повярвам, че точно вашата партийна групичка предлага тази мракобесна поправка в закона, която заплашва със затвор всеки, който пише и говори свободно. Бях останал с усещането, че през годините, в които сме работили заедно, свободата на словото е била важна за вас. Явно съм се заблуждавал.



В какво се превърнахте, откакто влязохте във властта? Каква работа свършихте за тия няколко години, откакто сте депутати, освен да обиждате младите лекари и да се напъвате да уволнявате оркестъра на националното радио? Какво стана с обещанията за мажоритарна избирателна система? За електронно гласуване? За пряк избор на главния прокурор и полицейските началници? За намаляване на партийната субсидия на 1 лев? За намаляване на броя на депутатите от 240 на 120?".



Само преди около месец Слави Трифонов обясняваше пред Евгени Димитров-Маестрото, че е напуснал навремето Би Ти Ви също заради цензура. Ако не му забранявали да говори, каквото иска, можело да продължи да работи още години в телевизията. Явно историята се повтаря, но с разменени роли.



Сиромахов твърди, че няма намерение да се пенсионира. В момента търси работа и междувременно рекламира книгите си в социалните мрежи. Интересът към тях е нараснал, благодарение на скандала с оставката му. Дължат му се авторски права и за представлението "Българската литература накратко" с Мария Игнатова, Ненчо Илчев и Антоан Петров-Анди. В представлението "Операцията" – отново от Сиромахов – участваше актуалният министър на културата Мариан Бачев, но то в момента не се играе.



Откакто Сиромахов напусна телевизията, водещ на вечерното шоуто е Филип Станев.