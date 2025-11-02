ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Ивет Алевтинко е новата "Мисис България World 2025"
Ивет е майка на две деца и съчетава кариера с личен живот. Завършила е "Възобновяеми енергийни източници“ и днес работи в дигиталния маркетинг, като комбинира креативност и внимание към детайла.
Преди това е била професионална волейболистка в България и Италия, опит, който ѝ е помогнал да развие дисциплина и устойчивост.
Освен с професионалните си постижения, Ивет се ангажира с каузи за защита на животните и инициативи в памет на деца, загинали при пътни инциденти. Тя подкрепя кампанията "Нито едно дете повече“, като смята, че малките действия могат да доведат до промяна.
С новата си титла Ивет ще представи България на световния конкурс Mrs. World 2025, демонстрирайки комбинацията от професионализъм и социална ангажираност.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Любими готвачки от Hell’s Kitchen гостуват на празника на хотанск...
23:03 / 01.11.2025
Списък с магнитните бури през ноември
17:39 / 01.11.2025
Изследване: Чаша горещо какао може да предотврати много неприятно...
16:41 / 01.11.2025
Лекар: Най-честите симптоми на това заболяване са болката и трудн...
15:43 / 01.11.2025
Днес става на 67 - журналистка, майка на бивш министър, залята съ...
08:59 / 01.11.2025
Тя идва в Пловдив в напълно ново амплоа
06:40 / 01.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Светът на киното загуби легенда
23:05 / 31.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS