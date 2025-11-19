ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Иван и Андрей и братята Халваджиян се обединиха, направиха обща фирма
Зад амбициозния проект застават едни от най-влиятелните имена в българската продукция Магърдич Халваджиян, Джуди Халваджиян и Кирил Киров – Кико (Global Group), Иван Христов и Андрей Арнаудов (Междинна станция) и Павел Колев, Христо Стефанов и Петьо Пъшев (InterNetWork).
Media Z обединява креативността, стратегическия опит и дългогодишния професионализъм на традиционната телевизия с енергията и иновацията на най-успешните интернет създатели. Целта е ясна – каналите на MEDIA Z в YouTube да се превърнат в нова медия за ново поколение с премиум съдържание, което не просто се гледа, а се преживява.
“В България сме свикнали всички да се разделят, а ние искаме обединение. Сигурни сме, че то ще създаде нещо, от което всички ще се гордеем", споделиха Магърдич Халваджиян, Джуди Халваджиян и Кирил Киров – Кико от Global Group.
“Радваме се, че спираме ние да сме “момчетата" и вече има по-млади в бизнеса от нас. Най-хубавото е, че интернет ни дава свобода", добавиха Иван Христов и Андрей Арнаудов от Междинна станция.
“За нас е страхотно да сме заедно с по-опитни хора в индустрията от нас, които са забелязали и оценяват всичко, което правим", допълниха Павел Колев, Христо Стефанов и Петьо Пъшев от InterNetWork.
Новата медия ще продължи да развива утвърдени и любими на аудиторията формати - най-успешното онлайн риалити “Къщата на Инфлуенсърите", първото ТВ онлайн предаване “Иван и Андрей #НЕОФИШЪЛ", както и кулинарното интернет шоу “Елате ми на гости!". Към тях ще бъдат добавени нови авторски формати, сред които романтични риалити продукции, социални експерименти, комедийни шоута, стратегически игри и спортни предавания. Ще бъдат създадени онези формати, които бизнесът и аудиторията иска да види.
Създателите на Media Z вярват, че бъдещето на забавлението е хибрид между най-доброто от телевизията и силата на онлайн платформите – съдържание, което задържа вниманието, създава общности и предлага автентично преживяване на новото поколение зрители.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2301
|предишна страница [ 1/384 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Зрителите ще станат свидетели на най-неочаквания обрат
10:47 / 19.11.2025
Вариант 4: 16 неработни дни в края на годината
08:30 / 19.11.2025
Не хвърляйте храна днес
08:00 / 19.11.2025
Биляна Гавазова с доста странно признание
19:54 / 18.11.2025
Гери Малкоданска каза за сватбата
17:55 / 18.11.2025
Cloudflare: Мислим, че инцидентът вече е разрешен!
17:19 / 18.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
ВИП среща в Пловдив
22:49 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS