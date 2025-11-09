ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
"Няма да го пипате! Пее много готино!" възкликна Мария с ентусиазъм. Това веднага даде повод на Иван Христов да я подкачи с нейния любим - журналиста Ивайло Цветков - Нойзи. "Знаеш ли какво вика Мария, докато вие слушахте? Казва: 'Леле! Този ако пее така...' Представям си как пуска SMS-и на Нойзи да гледа предаването до края - и ако момчето пее хубаво, да не я чака да се прибере!" - пошегува се Иван, предизвиквайки бурен смях в студиото.
Мария прие шегата с усмивка и веднага влезе в тона - извади телефона си и се престори, че наистина пише съобщение. Публиката избухна в аплодисменти, а водещите продължиха с доброто настроение и закачките, които се превърнаха в една от най-забавните части на епизода.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2143
|
|предишна страница [ 1/358 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Азис се оказа доста стиснат и претенциозен работодател
22:37 / 09.11.2025
7 развенчани мита за шофирането
22:45 / 09.11.2025
Уреди се за "Евровизия"
21:39 / 09.11.2025
Една от най-често употребяваните билки за високо кръвно
20:04 / 09.11.2025
Днес стана на 65
19:19 / 09.11.2025
Андреа обвини Меди в кражба и лъжа
17:04 / 09.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS