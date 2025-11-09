ИЗПРАТИ НОВИНА
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:55 / 09.11.2025
©
Веселие и закачки изпълниха студиото на "Пееш или лъжеш", когато Иван Христов реши да подхване колежката си Мария Игнатова по време на епизода. Мария бе силно впечатлена от участника с номер 5 и категорично вярваше, че именно той пее на живо - за разлика от Графа и останалите в панела.

"Няма да го пипате! Пее много готино!" възкликна Мария с ентусиазъм. Това веднага даде повод на Иван Христов да я подкачи с нейния любим - журналиста Ивайло Цветков - Нойзи. "Знаеш ли какво вика Мария, докато вие слушахте? Казва: 'Леле! Този ако пее така...' Представям си как пуска SMS-и на Нойзи да гледа предаването до края - и ако момчето пее хубаво, да не я чака да се прибере!" - пошегува се Иван, предизвиквайки бурен смях в студиото.

Мария прие шегата с усмивка и веднага влезе в тона - извади телефона си и се престори, че наистина пише съобщение. Публиката избухна в аплодисменти, а водещите продължиха с доброто настроение и закачките, които се превърнаха в една от най-забавните части на епизода.


