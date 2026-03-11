Отнасям се с изключително внимание към всяко благопожелание!Гледам на тях, като на наричания за сбъдване и благодаря за всички, които получих!Вярвам, че са записани в една вселенска книга, от която всеки ден си взимам по едно, което да ми носи светлина, надежда и радост!Благодаря ви! Нека пребъдват! Това написа пр експертът Ива Екимова, като благодарност за пожеланията, които е получила за рождения си ден и публикува няколко снимки от мястото на почивката си."Срещнах любовта.“ Историята звучи почти като от романтична комедия. Двамата се срещат пред асансьор. Следват още няколко "случайни“ срещи, докато накрая Ива решава да поеме инициативата."На третата уж случайна среща му казах: "Това не е случайно. Нека си организираме истинска среща“. Срещата се случва в една от най-горещите софийски вечери.Разходката започва в 18:30, при почти 40 градуса жега, и завършва… седем часа по-късно. "Нямам какво повече да кажа.“Мъжът не е от шоубизнеса и дори не е българин – но Ива предпочита да запази подробностите за себе си. Голямата любов в живота на Ива Екимова остава Дими от "Сленг“, който загива трагично през 2008 г. Тогава тя е едва на 33 години, а дъщеря им Дара – на шест."Загубата на Дими беляза всички ни.“ Най-трудното е, че няма време да скърби."Нямах време да се срина, да изчезна, да преживея скръбта си. Трябваше да се грижа за дете.“ Тя го описва като човек с ярък характер – непримирим към несправедливостта, изключително интелигентен и талантлив.Освен музикант, той е и брилянтен гинеколог, помагал на двойки с репродуктивни проблеми."Загубихме изключително способен човек на много нива.“ Любовта им е бурна, динамична, пълна с емоции."Спорили сме. Имали сме различия. Но беше истинска любов.“