Йоана украси елхата, не се хареса на Мартин Елвиса

© "Тази година концепцията на елхата е в синьо и златно. Искаше ми се черна елха, но ме спряха... Започнах с лампичките отдолу нагоре, после топките, а след това добавих и корони, карети и елени. Накрая подредих и така наречените "цветя", а най-отдолу: катерици, мечка, Дядо Коледа и джуджета. За връх имаме синя роза. А защо точно роза...вие вече знаете защо. И сега остава само най-хубавата част .. време е да редим подаръците под елхата (или поне да се преструваме, че са изненада). На мен ми е празнично от сега", това сподели Йоана, половинката на Мартин Ергенът.



На него обаче не му хареса, още повече розата на върха:



"Когато ти каже, дай да направим една елха, за един час ще го направя, няма въобще да го усетиш...", цитира Йоана ергенът и показва засипания с играчки под.