|Йоана на Елвиса отговори на малко неудобен въпрос
Повод за нескрития интерес от страна на феновете на блондинката е факта, че тя доста често показва в профила си семейни кадри от общия дом, който дели с бизнесмена.
Наскоро пък той показа и в какво е превърнала любимата му апартамента му - в истинско фотографско ателие за инфлуенсърски фотосесии.
В Инстаграма си пък красавицата призна, че е получавала този въпрос десетки пъти досега. И явно има отработен отговор:
"Имам този въпрос около 50 пъти. Не, не съм. Обичам да си хапвам", написа Йоана с усмивка.
В друга своя публикация тя засегна и темата за майчинството, като сподели, че според нея няма "правилна възраст", на която една жена трябва да стане родител. По думите ѝ всичко е строго индивидуално и зависи от това кога човек се почувства истински готов, пише "Блиц".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
