Интервюто пред The Guardian на Мария Бакалова е било манипулирано

© Интервю на Мария Бакалова пред британското издание The Guardian предизвика широк отзвук не само заради коментара на актрисата, но и заради погрешна интерпретация.



"Заглавието, което се появи в The Guardian (UK) по повод на интервю дадено от Мария Бакалова, която играе ролята на Ивана Тръмп във филма "Стажантът“ са плод на въображението на журналиста Емин Санер (Emine Saner) и не отговарят на истината“.



Това се посочва в официална позиция на екипа на Мария Бакалова.



Първоначално заглавието в електронното издание беше: "Един от най-злите хора на нашия век“: Мария Бакалова за Доналд Тръмп и ролята на Ивана в "Стажантът“.



"Екипът на Мария Бакалова предостави запис на интервюто, от който става ясно, че тези думи са изречени за Рой Маркъс Кон, адвокат на Доналд Тръмп от времената, които лентата проследява. След направеното опровержение от The Guardian промениха заглавието, а същото направиха и всички други медии на Острова“, допълват от екипа на актрисата.



"Реалните думи на Мария Бакалова относно Тръмп и предстоящия филм са: Това не е политически филм. Хората са многопластови създания.“, пише в позицията.



Статията продължава с оригиналния цитат:



"Във филма, Тръмп (изигран от Себастиан Стан) е амбициозен, но леко непохватен и в сянката на баща си. След това той е наставляван и шлифован от подлия адвокат Рой Кон (изигран великолепно от Джереми Стронг от Succession), когото Бакалова описва като "един от най-злите хора на нашия век“, допълват от екипа на актрисата.