Инфарктна развръзка в "Ергенът: Любов в рая", златна роза преобърна нещата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:47Коментари (0)635
©
Серията от спиращи дъха обрати на Церемонията на розата в "Ергенът: Любов в рая“ завърши с хепи енд и гръм на шампанско като в романтичен холивудски филм. Любовният триъгълник между модела Ана-Шермин, фолкпевицата Киара и бизнесмена Красимир, който изглеждаше неразрушим, се разпадна с гръм и трясък. Двама от героите в него се почувстваха в рая. Третият се оказа излишен.

Късно вечерта каскадата от неочаквани решения се отприщи под небето на Родос, а една златна роза се оказа спасение и благословия за любовта. Борсовият трейдър Радослав поднесе цвете на Киара, към която няма чувства и пренебрегна охладнялата към него танцьорка Лили Естер. Оказа се, че решението му е стратегическо. "Реших да съм добър приятел на Красимир и да спася една от двете негови дами. Така ще си подсигуря място в предаването, за да видя какви жени ще влязат занапред и евентуално ще си избера някоя от тях“, обясни той.   

В края на Церемонията Красимир поднесе роза на Ана-Шермин, след като преди това показа симпатии към Киара. Той обаче призна, че този жест към Ана е само приятелски и не желае да има връзка с българката, израснала в Израел. След дълго мълчание тя отказа цветето и напусна "Ергенът: Любов в рая“.

"Реших да кажа "Не“ и това трябва да е за урок на повечето слабохарактерни мъже. Не бих искала до мен да има такъв мъж. Смятам, че победих и Киара, и Красимир. Аз винаги съм била №1 и си оставам №1“, обяви Ана-Шермин и си тръгна заедно с Лили Естер и фолкпевицата Гергана, които останаха без рози.  

С този ход тя не само се отказа от мястото си в най-горещото риалити, а и се опита да изгони бизнесмена от любовното имение, за да го раздели с Киара. С натежало сърце Красимир се приготви да си стегне багажа, защото мъжът, чиято роза е отхвърлена, също си тръгва. В този момент водещата Райна Караянева се намеси, поднесе му една от трите златни рози, които досега очакваха своята съдбовна роля и го върна в любовната игра. От плещите на бизнесмена падна камък, а от устните на Киара се отрони въздишка на облекчение.

"В рая стават чудеса. Всяко зло за добро. По-хубаво не можеше да стане!“, каза Краси и целуна преливащата от радост Киара. "Обичам доброто да възтържествува и любовта да побеждава!“, обяви дизайнерката Благовеста Бонбонова, шампанското гръмна и риалити героите вдигаха наздравици за влюбената двойка.


Статистика: