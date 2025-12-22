ЗАРЕЖДАНЕ...
|Инджова слиза от екран
Водещата на "Твоят ден“ Лора Инджова слиза от екрана. Новината бе съобщена лично от нея.
"Йордан Бързаков ще поеме щафетата сега покрай коледните празници на "Твоят ден“, за да мога аз да си възстановя гласа и да се върна преди нова година с по-приятен за слушане глас“, каза Инджова.
Йордан Бързаков пожела на Инджова бързо възстановяване.
