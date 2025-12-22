ИЗПРАТИ НОВИНА
Инджова слиза от екран
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:20
След сагата с Мария Цънцарова, която потвърди, че е свалена от сутрешния блок на bTV, то сега стана ясно, че телевизионна рокада ще има и в ефира на NOVA News. Това се разбра преди минути.

Водещата на "Твоят ден“ Лора Инджова слиза от екрана. Новината бе съобщена лично от нея.

"Йордан Бързаков ще поеме щафетата сега покрай коледните празници на "Твоят ден“, за да мога аз да си възстановя гласа и да се върна преди нова година с по-приятен за слушане глас“, каза Инджова.

Йордан Бързаков пожела на Инджова бързо възстановяване.


