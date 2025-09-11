Илон Мъск вече не е най-богатият човек на света

© Съоснователят на Oracle Лари Елисън изпревари Илон Мъск и стана най-богатият човек в света, след като богатството му нарасна със 101 млрд. долара до внушителните 393 млрд. долара, показват данни на Bloomberg.



Причината за рязкото увеличение е впечатляващият отчет за приходите на Oracle във вторник вечерта. Акциите на компанията скочиха с около 40% в ранната търговия в сряда на борсата в Ню Йорк. Oracle отчете силно търсене на капацитет в своите центрове за данни от компании, занимаващи се с изкуствен интелект, което изстреля стойността на дружеството нагоре.



Изпълнителният директор Сафра Кац съобщи, че компанията е подписала четири договора за милиарди долари през тримесечието и очаква още сделки в следващите месеци. Това затвърждава позициите на Oracle като ключов доставчик на инфраструктура за AI сектора.



През юли стана ясно и за договор между Oracle и OpenAI за доставка на 4,5 гигавата електроенергия, необходима за захранване на системите на ChatGPT.



Скокът в състоянието на Елисън е най-голямото еднодневно увеличение, регистрирано от индекса на милиардерите на Bloomberg. С богатство от 393 млрд. долара той вече изпреварва Илон Мъск, чието състояние се оценява на около 385 млрд. долара.



Мъск държеше титлата на най-богат човек в света от 2021 г., но я е губил временно няколко пъти – от Бернар Арно (LVMH) и Джеф Безос (Amazon).



Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп също е сред онези, които увеличиха богатството си – с около 13 млн. долара след последната борсова сесия. Състоянието му вече се оценява на 7,2 млрд. долара.



Елисън основава Oracle през 1977 г. и е най-големият индивидуален акционер в компанията. Днес 81-годишният милиардер притежава 98% от хавайския остров Ланаи и е известен като "възродител“ на тенис турнира Indian Wells.



С близките си връзки в бизнеса и политиката, включително с Доналд Тръмп, той често е в центъра на вниманието. Сега обаче заема и най-престижната позиция в света на финансите – номер едно в класацията на милиардерите.