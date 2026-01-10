Христо Калоферов: Жена ми го избра този костюм

© Фейсбук В навечерието на Нова година едно на пръв поглед шеговито включване в социалните мрежи на Христо Калоферов предизвика вълна от коментари и любопитство. Водещият на "Новините“ по NOVA публикува своя снимка, облечен в костюм като руска салата, и написа: "Жената ми избра костюма за новогодишната нощ. Трябвало да си отиваме“. Хуморът му остана незабелязан, а покрай закачката вниманието закономерно се насочи към дамата до него.



От публикациите в профила на Калоферов става ясно, че съпругата му е голям фен на традиционната празнична разядка. Мила, както е името на половинката на новинаря, била истински майстор на руската салата. По думите на близки и познати всяка година тя я приготвя в толкова впечатляващи количества, че гостите остават без думи.