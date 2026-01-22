ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Хорърът "Грешници" стана най-номинираният филм в историята на наградите "Оскар"
Членовете на Американската академия за кинематографично изкуство и наука номинираха "Грешници“ в ключови категории, включително за най-добър филм, най-добър режисьор и най-добър оригинален сценарий за Райън Куглър. Звездата на продукцията Майкъл Б. Джордан за първи път получава номинация за "Оскар“ в категорията най-добър актьор.
На второ място по брой номинации се нареди "Битка след битка“ на Пол Томас Андерсън с общо 13 отличия. Филмът донесе актьорски номинации на Леонардо ди Каприо, Теяна Тейлър, Бенисио дел Торо и Шон Пен, докато новото откритие Чейс Инфинити остана извън надпреварата за най-добра актриса. И двата най-номинирани филма са продукции на студиото "Уорнър брос“.
Освен "Грешници“ и "Битка след битка“, за "Оскар“ за най-добър филм ще се борят още:"Бугония“, F1: Филмът, "Франкенщайн“, "Хамнет“, "Върховният Марти“, "Тайният агент“, "Сантиментална стойност“, "Сънища с влакове".
За най-добър режисьор са номинирани Клои Чжао ("Хамнет“), Пол Томас Андерсън ("Битка след битка“), Райън Куглър ("Грешници“), Йоахим Триер ("Сантиментална стойност“) и Джош Сафди ("Върховният Марти“).
В категорията най-добър актьор се съревновават Тимъти Шаламе, Леонардо ди Каприо, Итън Хоук, Майкъл Б. Джордан и Вагнер Моура, а за най-добра актриса са номинирани Джеси Бъкли, Роуз Бърн, Кейт Хъдсън, Ренате Рейнсве и Ема Стоун.
За най-добър международен филм са номинирани продукции от Бразилия, Франция, Норвегия, Испания и Тунис, сред които "Тайният агент“ и "Сантиментална стойност“.
Номинациите бяха обявени от актьорите Даниел Брукс и Люис Пулман.
98-ата церемония по връчването на наградите "Оскар“ ще се състои на 15 март в театър "Долби“ в Лос Анджелис. Водещ ще бъде Конан О’Брайън.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Слави Трифонов с необичайно забавление нощем
17:19 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 7...
16:50 / 22.01.2026
Известен пловдивски олигарх стана на 70 в пищен лукс вместо в зат...
15:36 / 22.01.2026
Огромна изненада в "Като две капки вода"
15:02 / 22.01.2026
Група "Клас" се завръща след повече от 13 години отсъствие на Phi...
12:38 / 22.01.2026
Официално удвоиха стоте хиляди лева в "Стани богат"
10:30 / 22.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS