Българската звезда в тениса Григор Димитров изненада с нова визия! В социалните мрежи излязоха снимки на най-добрия ни тенисист, заедно с гаджето му Ейса Гонзалес и техни приятели, на които вероятно красивата двойка са на гости.



На общите фотоси се вижда, че Гришо е пуснал дълга брада, което до момента не е правел в дългите годините, в които е в Тура.



Димитров в момента е в родния си град Хасково заради ангажимент, свързан с благотворителната си фондацията.



Припомняме, че Гришо още лекува контузия на гръден мускул, която получи в началото на юни по време на мача си от осминафиналите на "Уимбълдън" срещу водача в световната ранглиста Яник Синер (Италия).



Димитров заяви през миналата седмица, че не иска да бърза със завръщането си на корта.



Най-вероятно първата ни ракета няма да играе в турнири през септември.