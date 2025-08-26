Григор Димитров: Плаках с глас няколко часа

© Най-добрият български тенисист Григор Димитров за първи път говори подробно след драматичното си оттегляне от Уимбълдън заради контузия. Травмата дойде при преднина от 2:0 сета в четвъртия кръг срещу водача в световната ранглиста Яник Синер.



Пред журналисти Димитров призна, че възстановяването върви по-бавно от очакваното, но няма намерение да избързва със завръщането си на корта:



"Възстановяването е по-дълго, отколкото очаквах, но в същото време и аз не избързвам със завръщането си на корта. Винаги съм се опитвал да бъда в оптимална форма и съм се стремял да се представям възможно най-добре“, каза Григор.



Той сподели, че най-тежки са били часовете веднага след травмата. В съблекалнята Димитров не сдържал емоциите си, но именно този момент го накарал да промени нагласата си:



"Не искам да мисля за случилото се тогава, защото е много болезнен момент. Физическата болка не ме притесняваше толкова, а по-скоро психологическият аспект на нещата. Беше нереално. Спомням си, че веднага след като получих контузията, отидох в съблекалнята и плаках с глас няколко часа. След това съзнанието ми изцяло се промени. Станах, изкъпах се и вече мислех само за това да се концентрирам върху възстановяването.“



Въпреки тежкия удар, Димитров заяви, че ще продължи да работи усилено за завръщането си в турнирите, като основният му приоритет остава пълното възстановяване и връщане в оптимална спортна форма.