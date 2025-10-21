Голям актьор и любимец на хиляди българи празнува днес

© Валентин Танев е български театрален и филмов актьор и режисьор. Роден е на 21 октомври 1957 г. Завършва ВИТИЗ през 1984 г. в класа на проф. Крикор Азарян. Известен е с участието си в шоуто "Улицата", както и в пиеси като "Фенове“, "Веселите Разплюеви дни“, "Самолетът беглец“, "Хъшове“, "Лазарица“, "В очакване на Годо“ и други.



Има роли в киното, като копродукцията "Изток-Запад“, "Хайка за вълци“, "Дунав мост“.



Работил е в Сливенския театър, театрална работилница "Сфумато“, Държавния пътуващ театър, театър "Ла Страда“. От 1998 г. е в трупата на Народния театър "Иван Вазов“. Играе и на сцената на Театър 199.



От 2007 г. работи и като водещ на телевизионното предаване "Господари на ефира“.