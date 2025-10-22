Георги Тошев се връща на бял кон в bTV, ако не забегне в чужбина

© В "Преди обед“ вече всичко е спокойно. Създалото се напрежение в екипа по време на краткия престой на Венета Райкова отмина, а решението на Би Ти Ви да се раздели с водещата накара хората от предаването да си отдъхнат с облекчение.



Сега няма едноличен господар на екрана и ефирът е поделен между Оля Малинова, Яна Донева и Петър Дочев. Според официалните резултати за рейтинга с Венета и без нея няма особена разлика в броя на зрителите, гледащи предаването. Но поне се изпари напрежението, с което екипът се наложи да сблъска челно.



Сега остава големият въпрос - ще се върне ли в "Преди обед“ креативният продуцент Георги Тошев, който напусна Би Ти Ви заради Венета Райкова. Тръгвайки си от медията, той написа в личния си профил във фейсбук, че няма нищо общо с водещата, с нейните изблици по телевизията, както и с темите и гостите. Тошев бе категоричен, че няма как да е в едно предаване с Райкова, защото тя не отговаря на журналистическите стандарти, в които вярва. Това се случи на 2 октомври. Ден по-късно Би Ти Ви обяви, че прекратява съвместната си дейност продуцента. Ръководството на медията му благодари официално за развитието на "Преди обед“ и му пожела успех в бъдещите професионални начинания,



Да, но последва изненадващ обрат. Венета Райкова изчезна от екран, обявявайки в социалните мрежи, че е болна. Нейното здравословно състояние си е добро, просто тя отказа предложението да води само основното интервю в предаването. Обижда се и не се появява на екран. Версията й обаче е, че страда от двустранен отит, а болничният й е до 15 октомври. Но и на тази дата тя не се появи в "Преди обед“ и в същия ден стана ясно, че Би Ти Ви се разделя с нея.



При тази ситуация нищо не пречи Георги Тошев да се върне в предаването. Той самият на този етап не дава категоричен отговор. "Филтър“ го потърси за коментар, но продуцентът все още мисли какво да прави, тъй като твърди, че има няколко предложения за работа, включително и от чуждестранни медии. Така че нищо чудно да избере професионален ангажимент и зад граница.