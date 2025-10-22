ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Георги Тошев се връща на бял кон в bTV, ако не забегне в чужбина
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:58Коментари (0)752
©
В "Преди обед“ вече всичко е спокойно. Създалото се напрежение в екипа по време на краткия престой на Венета Райкова отмина, а решението на Би Ти Ви да се раздели с водещата накара хората от предаването да си отдъхнат с облекчение.

Сега няма едноличен господар на екрана и ефирът е поделен между Оля Малинова, Яна Донева и Петър Дочев. Според официалните резултати за рейтинга с Венета и без нея няма особена разлика в броя на зрителите, гледащи предаването. Но поне се изпари напрежението, с което екипът се наложи да сблъска челно.

Сега остава големият въпрос - ще се върне ли в "Преди обед“ креативният продуцент Георги Тошев, който напусна Би Ти Ви заради Венета Райкова. Тръгвайки си от медията, той написа в личния си профил във фейсбук, че няма нищо общо с водещата, с нейните изблици по телевизията, както и с темите и гостите. Тошев бе категоричен, че няма как да е в едно предаване с Райкова, защото тя не отговаря на журналистическите стандарти, в които вярва. Това се случи на 2 октомври. Ден по-късно Би Ти Ви обяви, че прекратява съвместната си дейност продуцента. Ръководството на медията му благодари официално за развитието на "Преди обед“ и му пожела успех в бъдещите професионални начинания,

Да, но последва изненадващ обрат. Венета Райкова изчезна от екран, обявявайки в социалните мрежи, че е болна. Нейното здравословно състояние си е добро, просто тя отказа предложението да води само основното интервю в предаването. Обижда се и не се появява на екран. Версията й обаче е, че страда от двустранен отит, а болничният й е до 15 октомври. Но и на тази дата тя не се появи в "Преди обед“ и в същия ден стана ясно, че Би Ти Ви се разделя с нея.

При тази ситуация нищо не пречи Георги Тошев да се върне в предаването. Той самият на този етап не дава категоричен отговор. "Филтър“ го потърси за коментар, но продуцентът все още мисли какво да прави, тъй като твърди, че има няколко предложения за работа, включително и от чуждестранни медии. Така че нищо чудно да избере професионален ангажимент и зад граница.


Още по темата: общо новини по темата: 1878
22.10.2025 Ето я истината за слизането на Глория от сцената
22.10.2025 Една от най-красивите българки се разведе, без никой да разбере
22.10.2025 Днес стана на 82
22.10.2025 След година отсъствие Деси Стоянова се завърна
22.10.2025 Поли на Благо в топ форма 2 месеца след раждането
22.10.2025 Две нови моми в "Ергенът: Любов в Рая". Едната била на крачка от сватба, но хванала мъжа си в изневяра
предишна страница [ 1/313 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Известен пловдивчанин бе измамен от сина на Рей Мистерио в биткат...
19:08 / 22.10.2025
След година отсъствие Деси Стоянова се завърна
17:10 / 22.10.2025
"Заклинанието 4" - зловещият финал на култовата хорър поредица ве...
16:33 / 22.10.2025
Гинеколог към жените: Не мийте подмишниците си със сапун и антисе...
13:24 / 22.10.2025
Къци Вапцаров с дългогодишна зависимост
12:01 / 22.10.2025
Чудната билка на баба Ванга, която е препоръчвала на всички
11:35 / 22.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Правителство предложи край на лятното часово време
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
12:26 / 20.10.2025
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
09:57 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Глория напусна сцената
Глория напусна сцената
16:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Разпадането на правителството “Желязков”
Нападнаха с чук прокурор Иво Илиев
Проблеми с междуселищните автобуси до Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: