ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Георги Тошев се връща на бял кон в bTV, ако не забегне в чужбина
Сега няма едноличен господар на екрана и ефирът е поделен между Оля Малинова, Яна Донева и Петър Дочев. Според официалните резултати за рейтинга с Венета и без нея няма особена разлика в броя на зрителите, гледащи предаването. Но поне се изпари напрежението, с което екипът се наложи да сблъска челно.
Сега остава големият въпрос - ще се върне ли в "Преди обед“ креативният продуцент Георги Тошев, който напусна Би Ти Ви заради Венета Райкова. Тръгвайки си от медията, той написа в личния си профил във фейсбук, че няма нищо общо с водещата, с нейните изблици по телевизията, както и с темите и гостите. Тошев бе категоричен, че няма как да е в едно предаване с Райкова, защото тя не отговаря на журналистическите стандарти, в които вярва. Това се случи на 2 октомври. Ден по-късно Би Ти Ви обяви, че прекратява съвместната си дейност продуцента. Ръководството на медията му благодари официално за развитието на "Преди обед“ и му пожела успех в бъдещите професионални начинания,
Да, но последва изненадващ обрат. Венета Райкова изчезна от екран, обявявайки в социалните мрежи, че е болна. Нейното здравословно състояние си е добро, просто тя отказа предложението да води само основното интервю в предаването. Обижда се и не се появява на екран. Версията й обаче е, че страда от двустранен отит, а болничният й е до 15 октомври. Но и на тази дата тя не се появи в "Преди обед“ и в същия ден стана ясно, че Би Ти Ви се разделя с нея.
При тази ситуация нищо не пречи Георги Тошев да се върне в предаването. Той самият на този етап не дава категоричен отговор. "Филтър“ го потърси за коментар, но продуцентът все още мисли какво да прави, тъй като твърди, че има няколко предложения за работа, включително и от чуждестранни медии. Така че нищо чудно да избере професионален ангажимент и зад граница.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1878
|предишна страница [ 1/313 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Известен пловдивчанин бе измамен от сина на Рей Мистерио в биткат...
19:08 / 22.10.2025
След година отсъствие Деси Стоянова се завърна
17:10 / 22.10.2025
"Заклинанието 4" - зловещият финал на култовата хорър поредица ве...
16:33 / 22.10.2025
Гинеколог към жените: Не мийте подмишниците си със сапун и антисе...
13:24 / 22.10.2025
Къци Вапцаров с дългогодишна зависимост
12:01 / 22.10.2025
Чудната билка на баба Ванга, която е препоръчвала на всички
11:35 / 22.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Глория напусна сцената
16:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS