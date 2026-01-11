Галена срина рейтинга на bTV

© Галена минава за голяма звезда, но явно е силно надценена. Това показват рейтингите от новогодишната вечер.



Нова телевизия – традиционно от няколко години насам, отново се оказа лидер в класация, но по-интересно от това е, че Би Ти Ви не успя да заеме второто място, а остана трета именно докато излъчваше пищен концерт на Галена. Тази есен тя беше в журито на "България търси талант", успоредно с което направи концерт в софийската "Арена". Както се очакваше, продаде шоуто си на Би Ти Ви, която пък го пусна точно в най-гледаното време в новогодишната вечер – от 22 часа, продължавайки го и след полунощ.



Явно ръководството е смятало, че по това време българите искат чалга, но се е излъгало. Рейтингът на телевизията се срива до третото място точно когато започва концертът на Галена. До този момент Би Ти Ви е втора – след Нова тв, а след нея се нарежда БНТ. Със старта на концерта на Галена БНТ значително задминава Би Ти Ви. Гледали са я 22,2 на сто от всички пред телевизорите. Нова тв остава най-гледана – 34,7 на сто. Би Ти Ви е на най-ниското стъпало с 19,6%. Това показва, че чалгата невинаги е добро решение. Телевизията трябва да го има предвид, когато планира следващите си музикални предавания, пише HotArena.