Гаджето на Карлос Насар: Обичам те, шампионе мой! Ти си моят свят!

© IG: Alexandra Kostadinova Приятелката на мегазвездата в родния спорт Карлос Насар - Александра Костадинова излезе с прочувствен пост в социалните мрежи след поредния успех на 21-годишния мегаталант във вдигането на тежести.



22-годишната волейболистка изгледа на живо от залата във Фьорде победата на Насар и спечелената от него трета световна титла при мъжете в трета различна категория.



Часове след състезанието Костадинова сподели в социалните мрежи снимки след надпреварата, прикрепяйки и следните слова:



"Любов моя,



Нямам думи, с които да опиша това, което чувствам. И може би няма нужда, защото има моменти, в които сърцето говори по-силно от всичко. Днес е един от онези моменти, в които душата ми просто трепери - от гордост, от щастие, от любов.



Да те видя като световен шампион е неописуемо. Тази победа не е просто резултат — тя е символ на всичко, което си. На силата ти, на волята ти, на онази искра, която никога не угасва, дори когато пътят става труден. Ти си вдъхновение, не само за мен, а за всеки, който вярва, че мечтите се сбъдват, когато не спираш да вярваш в себе си. Гледам те и виждам не просто шампиона, а човека — упорития, истинския, непоклатимия и единствения.



Толкова съм горда с теб, любов. Гордост, която не може да се побере в думи. Тази победа е толкова голяма, защото е извоювана и напълно заслужена.



Заслужаваш го. Заслужаваш да държиш и да не пускаш световните рекорди, както го доказа днес по безапелационен начин.



Благодаря ти, че споделяш света си с мен



Обичам те, шампионе мой, повече, отколкото думите могат да поберат!



Ти си моят свят!".