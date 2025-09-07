ИЗПРАТИ НОВИНА
Фрапираща трансформация с цели 27 кг надолу
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:53
©
Последователите на Дуейн Джонсън бяха изненадани и дори притеснени от неотдавнашното му появяване на филмовия фестивал във Венеция, тъй като 53-годишният актьор, известен с масивната си физика в ролите си от поредицата "Бързи и яростни", сега изглежда значително по-слаб. Промяната породи спекулации, въпреки че изглежда, че това е професионално решение, свързано с новия му филмов проект.

Физическата трансформация на Дуейн Джонсън

През цялата си кариера Дуейн Джонсън е признат не само за харизмата и таланта си на екрана, но и за атлетичната си и мускулеста физика, отличителна черта, която го превърна в една от най-големите екшън звезди в Холивуд.

Въпреки това, при последното си публично появяване актьорът изглеждаше различен, с по-малко мускулна маса, по-слаб и с външен вид, който някои се осмелиха да опишат като "неразпознаваем".

Колко килограма е отслабнал Дуейн Джонсън за филма "The Smashing Machine"?

Според международните медии Джонсън е отслабнал с около 27 килограма, което е радикална промяна в сравнение с образа, който показваше във филми като "Black Adam" или "Jumanji".

Най-приетото обяснение е, че тази промяна е в отговор на подготовката му за филма "The Smashing Machine", режисиран от Бени Сафди. В тази продукция Джонсън играе Марк Кер, известен боец по смесени бойни изкуства, чийто живот е белязан от спортна слава, но и от излишества и лични трудности.

По време на пресконференция на филмовия фестивал във Венеция актьорът признава: "Говореше ми вътрешният глас, изпитвах изгарящо желание да видя какво друго мога да направя, защото понякога не знаеш на какво си способен, когато си затворен в определена категория".

С тези думи той даде ясно да се разбере, че търси различно актьорско предизвикателство, отдалечавайки се от ролите, които го типизират като мускулест екшън герой. Отвъд спекулациите, тази промяна във външния вид на Дуейн Джонсън демонстрира неговата отдаденост към киното и актьорството. Физическата трансформация, за да се въплъти в сложен характер, е предизвикателство, което мнозина считат за важна стъпка в кариерата си.

С "The Smashing Machine" Джонсън не само се стреми да покаже друга страна на таланта си, но и да отдаде почит на една реална фигура в бойните спортове. Резултатът е повече от задоволителен, тъй като първите реакции към премиерата на филма поставят Дуейн Джонсън като един от основните кандидати за "Оскар" за главна мъжка роля, пише "Marca".


