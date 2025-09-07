ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Фрапираща трансформация с цели 27 кг надолу
Физическата трансформация на Дуейн Джонсън
През цялата си кариера Дуейн Джонсън е признат не само за харизмата и таланта си на екрана, но и за атлетичната си и мускулеста физика, отличителна черта, която го превърна в една от най-големите екшън звезди в Холивуд.
Въпреки това, при последното си публично появяване актьорът изглеждаше различен, с по-малко мускулна маса, по-слаб и с външен вид, който някои се осмелиха да опишат като "неразпознаваем".
Колко килограма е отслабнал Дуейн Джонсън за филма "The Smashing Machine"?
Според международните медии Джонсън е отслабнал с около 27 килограма, което е радикална промяна в сравнение с образа, който показваше във филми като "Black Adam" или "Jumanji".
Най-приетото обяснение е, че тази промяна е в отговор на подготовката му за филма "The Smashing Machine", режисиран от Бени Сафди. В тази продукция Джонсън играе Марк Кер, известен боец по смесени бойни изкуства, чийто живот е белязан от спортна слава, но и от излишества и лични трудности.
По време на пресконференция на филмовия фестивал във Венеция актьорът признава: "Говореше ми вътрешният глас, изпитвах изгарящо желание да видя какво друго мога да направя, защото понякога не знаеш на какво си способен, когато си затворен в определена категория".
С тези думи той даде ясно да се разбере, че търси различно актьорско предизвикателство, отдалечавайки се от ролите, които го типизират като мускулест екшън герой. Отвъд спекулациите, тази промяна във външния вид на Дуейн Джонсън демонстрира неговата отдаденост към киното и актьорството. Физическата трансформация, за да се въплъти в сложен характер, е предизвикателство, което мнозина считат за важна стъпка в кариерата си.
С "The Smashing Machine" Джонсън не само се стреми да покаже друга страна на таланта си, но и да отдаде почит на една реална фигура в бойните спортове. Резултатът е повече от задоволителен, тъй като първите реакции към премиерата на филма поставят Дуейн Джонсън като един от основните кандидати за "Оскар" за главна мъжка роля, пише "Marca".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1133
|предишна страница [ 1/189 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Утре ще се състои канонизацията на 15-годишния "инфлуенсър на Бог...
20:49 / 06.09.2025
В България издирваме черен леопард, в Сърбия - избягал бизон
20:31 / 06.09.2025
Не е бременна, но напуска bTV и отива да живее в САЩ
20:14 / 06.09.2025
Родени са на днешната дата преди 78 години, но едната вече не е м...
19:04 / 06.09.2025
Криско: Бяха ми нужни няколко месеца, за да приема, че детето ми ...
17:08 / 06.09.2025
Ивана Захаренова, която написа дипломна работа за Азис, стана син...
09:23 / 06.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
09:25 / 05.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS