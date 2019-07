© Филип Киркоров, който от известно време се занимава с последствията от жалбата на френския певец и композитор Дидие Маруани във връзка с неговия арест в Москва по заявление, подадено от руската естрадна звезда с български произход, успя за нула време да пренасочи страстите в доста по-лека посока.



Звездата на руската поп музика направи нещо, което досега не си е позволявал за толкова години на широка популярност. Киркоров качи в социалните мрежи клипче с откровено порно съдържание, в което имитира върховно сексуално удоволствие.



Коментарите, с които го зашлевиха голяма част от последователите му обаче, вероятно го е накарало да преосмисли фрапантната си постъпка. Или може би не...



Във видеото ясно се вижда как певецът разменя страсти и целувки с жена, която е не по-малко провокативна от него.



В един момент тя се свлича надолу по тялото му, в посока панталоните и само можем да гадаем какво е правила. Съдейки от физиономията, която прави Филип Киркоров обаче, не е нещо неприятно за него.



Скандалното клипче бързо навъртя гледания и предизвика истинска вербална канонада срещу иначе един от най-обичаните изпълнители на руската поп сцена, пише Шоу.







