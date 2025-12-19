Филип Киркоров е обявен за издирване

© Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е обявила народния артист на Русия Филип Киркоров за издирване. Данните му са добавени към списъка за издирваните лица, пише в документи на украинското правителство, цитирани от РИА Новости, писа BulgariaOnAir.



Според списъка с издирвани лица, информация за Киркоров е въведена на 30 октомври, но е станала публично достояние едва сега.



На 28 октомври Главната прокуратура на Украйна обяви, че Киркоров е обвинен задочно. Службата за сигурност на Украйна (СБУ) го е обвинила в нарушаване на правилата за влизане и излизане от нови руски територии, като се твърди, че е имал намерение "да навреди на националните интереси на Украйна".



Подкрепа на руски военни



Известно е, че артистът редовно е участвал в концерти в региони, които Киев твърди, че са украински. СБУ също така припомни, че на 18 март 2021 г. певецът е участвал в митинг-концерт на стадион "Лужники" в Москва , където е подкрепил присъединяването на Крим към Русия.



Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа указ, с който отнема от 34 души украински държавни награди и титли, включително Филип Киркоров.



Реакция от екипа на Киркоров



От екипа на народния артист на Русия съобщиха, че той все още почива след неотдавнашното си участие и не е чувал за обявяването му в издирване.



"Но съм сигурна, че той няма да коментира тези глупости", отбелязва прессекретаря на певеца Екатерина Успенская, цитирана от РИА Новости.