ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Филип Киркоров е обявен за издирване
Според списъка с издирвани лица, информация за Киркоров е въведена на 30 октомври, но е станала публично достояние едва сега.
На 28 октомври Главната прокуратура на Украйна обяви, че Киркоров е обвинен задочно. Службата за сигурност на Украйна (СБУ) го е обвинила в нарушаване на правилата за влизане и излизане от нови руски територии, като се твърди, че е имал намерение "да навреди на националните интереси на Украйна".
Подкрепа на руски военни
Известно е, че артистът редовно е участвал в концерти в региони, които Киев твърди, че са украински. СБУ също така припомни, че на 18 март 2021 г. певецът е участвал в митинг-концерт на стадион "Лужники" в Москва , където е подкрепил присъединяването на Крим към Русия.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа указ, с който отнема от 34 души украински държавни награди и титли, включително Филип Киркоров.
Реакция от екипа на Киркоров
От екипа на народния артист на Русия съобщиха, че той все още почива след неотдавнашното си участие и не е чувал за обявяването му в издирване.
"Но съм сигурна, че той няма да коментира тези глупости", отбелязва прессекретаря на певеца Екатерина Успенская, цитирана от РИА Новости.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2657
|предишна страница [ 1/443 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Трима късметлии спечелиха чисто нови BMW 318i от А1
14:38 / 19.12.2025
Нов гръм в bTV: Златимир Йочев също аут от телевизията!
12:40 / 19.12.2025
Проф. Байкова: Натрупаните допълнителни килограми обикновено се р...
13:25 / 19.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
Посягат на най-милото на руснаците
10:01 / 19.12.2025
Днешният рожденик - голям шампион, който обаче се забърка тежко с...
09:21 / 19.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS