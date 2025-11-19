ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Филип Буков предложи на Нина Добрев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:25Коментари (0)68
©
Актьорът Филип Буков направи неочакван ход към холивудската звезда с български произход Нина Добрев, която живее в Канада.

Ето какво написа един от сексимволите на българското кино: "Забравяй го този Шон Уайт", казва Филип на Нина в съобщение по социалната мрежа Instagram, предлагайки ѝ да станат гаджета.

През септември Нина Добрев обяви неочаквано, че е развалила годежа си с олимпийския шампион по сноуборд, с което шокира не само близките си, но и многобройните си фенове. Според някои източници причината за раздялата е изневяра от страна на Шон.

"Казаха ми, че била сама и аз атакувам", сподели Буков в поста си и подчертава, че "няма по-хубаво от българското".

По-късно Филип публикува още една снимка. Той отново подходи с шега, уточнявайки, че мнението на баба му е важно.

"Не се мотай, защото си набор 89 и времето лети. А и ще трябва първо баба ми да те одобри."

Всъщност Филип Буков е с 5 години по-малък от Нина, като другият месец става на 32. Все още обаче отговор от Нина Добрев няма или поне не и публично


Още по темата: общо новини по темата: 2298
19.11.2025 Зрителите ще станат свидетели на най-неочаквания обрат
19.11.2025 Без Петър Дочев в "Преди обед"
19.11.2025 В компанията на неизвестна жена: Първа поява на принц Андрю след скандала с Джефри Епстийн
19.11.2025 Кралицата на комедията на 63
19.11.2025 Бившата на Карлос Насар пак му нанесе удар
18.11.2025 Годеникът на Лейди Гага разкри подробности за сватбата
предишна страница [ 1/383 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Зрителите ще станат свидетели на най-неочаквания обрат
10:47 / 19.11.2025
Вариант 4: 16 неработни дни в края на годината
08:30 / 19.11.2025
Не хвърляйте храна днес
08:00 / 19.11.2025
Биляна Гавазова с доста странно признание
19:54 / 18.11.2025
Гери Малкоданска каза за сватбата
17:55 / 18.11.2025
Cloudflare: Мислим, че инцидентът вече е разрешен!
17:19 / 18.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
08:54 / 17.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
12:39 / 17.11.2025
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
16:49 / 17.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Зима 2025/2026 г.
Президентът внася в НС предложение за национален референдум за еврото
Локо в Първа лига, сезон 2024/2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: