Ето защо Бесте Сабри се ожени за бившия зет на Христо Стоичков, не е бременна

© Бесте Сабри се е омъжила скоропостижно за бившия зет на Христо Стоичков – Айкут Рамадан, защото се надява на виза за САЩ. Двойката е заедно едва от Нова година, а преди седмици – на рождения ден на бившата водеща от Би Ти Ви, Айки разкри, че вече официално са семейство. Съвсем скоро се очаква да отлетят зад океана, където амбициозната туркиня ще търси работа в американска телевизия.



Звездата от "Тази събота и неделя" никога не е имала голямо желание да прави кариера в родината. Тя завършва висшето си образование в Шотландия и голямата й цел навремето е била да пробие в британска телевизия. Известно е, че вече е имала спечелен конкурс за работа в ВВС, когато избухва пандемията и се налага да се върне в родния си Шумен. Започва да работи в местна медия, но бързо се прехвърля в Би Ти Ви, където прави скоростна кариера, благодарение на репортажите си от тежкото земетресение в Турция преди 2 години. Бесте бързо става водеща на "Тази събота и неделя" и всенародна любимка, но амбициите й са много по-големи.



Говори се, че към днешна дата звездата на Би Ти Ви се надява, че бракът с Айки ще й проправи път към американските телевизии. Тя се е пробвала там през лятото, когато заедно с любимия си отлетя за Маями. Но, за да започне постоянна работа, й е нужна виза. Виза се получава най-лесно, като сключиш брак с американски гражданин, какъвто е Айки. Роден в Шумен, точно като Бети, той от години живее в САЩ и разполага с всички необходими документи, за да я направи американка.



Към момента на заминаването на Сабри за Маями тя вече беше сгодена за бившия мъж на Мика Стоичкова. На рождения й ден в края на септември Айкут разкри в емоционален пост в социалните мрежи, че Бети вече не е негова годеница, а съпруга. Явно двойката набързо се е разписала в гражданското без тежки сватби и ритуали. Навремето Рамадан се ожени по същия начин и за Мика – бързо и без особена суета. Само че тогава причината беше различна – булката беше в напреднала бременност.



Говори се, че в момента Бети е в трескаво очакване да получи документи, за да може спокойно да започне работа в американска телевизия. Междувременно тя все още се води журналист на Би Ти Ви и от време на време снима репортажи за "Тази събота и неделя". Не е изключено да стане кореспондент на телевизията, когато замине за САЩ, но заплащането ще е символично и ще й е нужен и друг източник на доходи.



С Айкут планират и деца, но те ще дойдат на по-късен етап в брака им. Журналистката вече е 30-годишна. Едва ли ще чака дълго, преди да дари любимия си с наследници, само че засега цел номер едно е да се утвърди на новото работно място. После ще мисли и за бебета, научи "Уикенд".