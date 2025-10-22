Ето я истината за слизането на Глория от сцената

© Изкуствен интелект (AI) по необясними причини реши да замери Глория с кен по време на нейно участие в хитово столично заведение. Звездата и нейният екип научиха от "Телеграф“ за фалшивия клип.



Все пак по време на въпросното участие е имало напрежение в заведението между две компании. Като дори е имало и хвърлени кенове с напитки помежду им, но това е било далеч от сцената. Случката е станала в края на концерта на Глория и тя е решила да не изпълни няколко песни на бис въпреки призивите на публиката, за да може ситуацията да се успокои. Което явно е произлязло и след намесата на охраната.



Официалното становище на Глория по въпроса е: "Без коментар“. Тя си е изпълнила ангажимента и е пяла хитовете си пред публиката.



В социалните мрежи се появиха различни клипове как кен от енергийна напитка лети към сцената, на някои има уточнение, че са правени с AI, за другите ясно се вижда, че компютърът се е намесил. Самата певица не е била обект на обстрела.



А запознати коментираха, че това едва ли не е ежедневие за столичните заведения, където с помощта на алкохола и адреналина понякога се преминава границата и страстите трябва да бъдат укротявани от охраната. Някои пък продължават да си разчистват сметките и извън вратите на обекта.



А що се отнася до конкретната вечер с Глория, то явно заради повишеното напрежение на няколко човека останалите не са успели да се насладят на още от изпълненията на звездата, заради която са отишли там.