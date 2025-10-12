ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Ергенка с трети ремонт на носа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:31Коментари (0)427
©
Ана-Шермин Метушева е сред най-коментираните участнички от настоящия сезон на "Ергенът: Любов в рая“. Блондинката не спира да е център на вниманието – не толкова с романтични трепети, колкото с поредната доза естетична "магия“, която е приложила върху себе си. На снимките в по-близък план се виждат бели неща в носа ѝ, които изглежда са конци от последната ѝ корекция на носа.

Третата ѝ ринопластика е направена само седмица преди да се настани в телевизионния рай, изпълнен с рози, съпернички и фалшиви усмивки. Конците все още не са се разградили и заради това Анна изглежда толкова страшно в близък план.

Да, правилно прочетохте – трета операция на носа! Според източници, близки до тунингованата дама, операцията е била наложителна, защото "старият нос вече не съответствал на новите скули и контури“. Очевидно хармонията между лицевите части е от първостепенно значение, особено когато се бориш за вниманието на ергена Красимир, който сам вероятно се чуди дали гледа риалити шоу или кастинг за роля в куклен театър.

Мрежата прегрява от колажи и мемета с нейния естествен външен вид, а самата тя, изглежда, изобщо не се притеснява от подигравките, напротив, демонстрира още по-голямо самочувствие.

Силиконката е изцяло ремонтирана – три ринопластики, скули, операция за дърпане на очите в стил "лисичи поглед", уста, зъби, изкуствена коса като метла и цици.

Зъбите на Ана също предизвикват подигравки сред зрителите на предаването.  След като носът на Анна-Шермин стана хит в социалните мрежи, зрителите на "Ергенът: Любов в рая“ насочиха вниманието си към зъбите й. Бялото й оръжие за усмивки се оказа поредната тема за подигравки. Причината? Зъбите й са на различна височина, а някои зрители дори се шегуват, че изглеждат като нова архитектурна забележителност – зигзагообразна фасада с естетична претенция.

Снимки и колажи с "мостовете на Шермин“ вече обикалят интернет, а под постовете на предаването коментарите валят: "Сигурно е дъвкала естетика на криво", пише един потребител, а друг добавя: "Усмивката й е като шевна машина на бързи обороти." Дали вината е в зъболекаря, или в дизайнерската й идея за уникалност, не е ясно. Но едно е сигурно: Шермин е най-високомерната участничка от всичките сезони на "Ергенът" и единствено Виктория Капитонова може да я постави на мястото й. Някои зрители даже зоват от продукцията да вкарат рускинята, за да "оправи" Шермин. 

Риалити звездата от "Ергенът: Любов в рая" Анна-Шермин Метушева изненада последователите си, като за пръв път показа майка си Татяна Димитрова. Прави впечатление, че дамата е доста младолика и тунингована, а мнозина коментираха, че двете изглеждат по-скоро като сестри, отколкото като майка и дъщеря.

Татяна има още едно дете - 17-годишен син от втория си брак с израелец, с когото дълги години е живяла извън България. Биологичният баща на Анна е починал, а след време семейството преживяло още една загуба – тази на пастрока й.

След трудния период майката и децата решили да се върнат на родна земя, тъй като по-малкият брат на Шермин бил привикан в израелската казарма. Анна често споделя, че именно майка ѝ е нейната най-голяма опора. Двете поддържат близка връзка и не крият взаимното си възхищение.


Още по темата: общо новини по темата: 1713
12.10.2025 Петър Дочев използвал "Капките", за да се договори с bTV
12.10.2025 Диана Димитрова била 80 кг
12.10.2025 Оля Малинова: Иво Сиромахов да става водещ на "Преди обед"
12.10.2025 Денис Ризов: С една бас китара от 46 лв. и тениска омазана в мастило
12.10.2025 Радина Кърджилова пак го направи
12.10.2025 Наричаха я Желязната лейди на телевизионния екран. След първия развод отива да празнува в ресторант с бившия
предишна страница [ 1/286 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Наричаха я Желязната лейди на телевизионния екран. След първия ра...
15:13 / 12.10.2025
И Светльо Витков подреди Слави: Страхливецът умира всеки Божи ден...
14:33 / 12.10.2025
Тази древна българска билка е с уникални лечебни свойства
13:51 / 12.10.2025
Нов шанс за 4 зодии днес
10:28 / 12.10.2025
Нети: Истината закъсня 43 години, тя никога не каза: "Обичам те"
10:20 / 12.10.2025
Скандал с Веселин Маринов, водеща се видя в чудо
07:34 / 12.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
11:26 / 10.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
09:10 / 10.10.2025
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
11:51 / 11.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
17:00 / 10.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Купа на България сезон 2025/2026
Местни избори 2023 г.
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: