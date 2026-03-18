Участничката в "Ергенът: Любов в Рая“ Кристина Пламенова разкри, че и тя е станала жертва на усложнения след естетическа интервенция - поставяне на ботокс на лицето. Признанията ѝ идват в момент, когато смъртта на млада жена от Дупница след поставяне на филър в гърдите е на дневен ред и повдигна сериозни въпроси за контрола на козметичните процедури, поставяни по различни салони, информираКристина сподели по време на участието си в bTV за своя негативен опит, свързан с процедура в зоната под очите. Въпреки че се е доверила на утвърден дерматолог с име в бранша, резултатът е бил далеч от очакванията."След процедурата започнах да задържам вода и лимфа под очите и лицето ми се подпухна. Това продължи около три-четири месеца“, обясни тя.Лицето ѝ се е върнало към нормалния си вид едва след като действието на препарата е отминало.Тя сподели, че не си спомня да е подписвала задължителното информирано съгласие и подчерта, че специалистите рядко предупреждават за възможни нежелани реакции."Успокоявах се, защото знаех, че ефектът е временен. Но ако беше нещо необратимо, това би повлияло много тежко на психиката на всеки човек“, признава Пламенова.