Ергенка проговори за опасния ботокс: Лицето ми се поду
Кристина сподели по време на участието си в bTV за своя негативен опит, свързан с процедура в зоната под очите. Въпреки че се е доверила на утвърден дерматолог с име в бранша, резултатът е бил далеч от очакванията.
"След процедурата започнах да задържам вода и лимфа под очите и лицето ми се подпухна. Това продължи около три-четири месеца“, обясни тя.
Лицето ѝ се е върнало към нормалния си вид едва след като действието на препарата е отминало.
Тя сподели, че не си спомня да е подписвала задължителното информирано съгласие и подчерта, че специалистите рядко предупреждават за възможни нежелани реакции.
"Успокоявах се, защото знаех, че ефектът е временен. Но ако беше нещо необратимо, това би повлияло много тежко на психиката на всеки човек“, признава Пламенова.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.