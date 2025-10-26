ИЗПРАТИ НОВИНА
Ергенка: Никога не съм работила
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:32
©
Една от най-обсъжданите участнички в тазгодишния сезон на "Ергенът" Анна-Шермин направи изненадващо признание, което предизвика бурни реакции сред зрителите и останалите дами в имението.

В откровен разговор с другата участничка Хени, екстравагантната Анна-Шермин отговори на редица лични въпроси, зададени от съперницата ѝ с видимо любопитство и известна доза провокация.

"Ти работила ли си в живота си? Нямаш един ден трудов стаж... И вашите до ден днешен те издържат? Ти на колко години беше? На 27 години и все още твоите родители се грижат за теб? Или мъжете просто се грижат за теб?", попита директно Хени, оставяйки всички без думи.

Без да се притеснява от остротата на въпросите, Анна-Шермин спокойно отвърна:

"Не, не съм работила никога! Ами аз се занимавам с моделство от малка, но никога не съм работила на работа от 9 до 5".

Признанието ѝ мигновено предизвика коментари както в къщата, така и сред зрителите в социалните мрежи. Много от зрителите я упрекнаха, че живее твърде привилегирован живот и не познава реалността на ежедневния труд.

Независимо от мненията, Анна-Шермин за пореден път показа, че не се страхува да говори открито, дори когато думите ѝ шокират останалите.

Изглежда, че напрежението между нея и Хени тепърва ще расте, а след това признание драмата в "Ергенът" е гарантирана.


Свирките и плющенето и те са работа, само че срамна, поради което такива, като тази хубостница, не си признават как работят на пълни обороти с пълни дупки до преливане.
