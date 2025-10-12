Ергенка: А вие сте жалки и озлобени

© Една от най-коментираните участнички в "Ергенът: Любов в рая" - Ана-Шермин, разкри нова лична страна от живота си в поредица от емоционални сторита в инстаграм. Красавицата сподели снимка на баща си, след като наскоро показа майка си и призна, че се гордее с турските си корени.



"Имам споделена снимка на баща ми в инстаграм и никога не съм крила, че говоря турски. Фамилията ми е турска, и дори имам публикация, в която ясно пише, че турска кръв завинаги тече във вените ми - нещо, с което съм изключително горда", написа тя.



Ана-Шермин добави, че историята на Османската империя е част от нейните семейни корени, като подчертава, че това не е било излъчено в епизодите на риалитито, макар да е споделяла открито, че говори турски.



"Дори в самото предаване говоря на турски и казвам, че съм горда от този факт – просто тази част не беше излъчена", уточни тя.



В следващите сторита ергенката разказа, че е израснала в Израел, където е прекарала целия си съзнателен живот - от 10 до 26-годишна възраст.



"Там е минал целият ми съзнателен живот - училище, приятели, език, култура. Заради втория съпруг на майка ми винаги сме спазвали еврейските празници, така че е напълно естествено да се чувствам израелка", пише Ана-Шермин.



След това обаче тя избухна срещу хора, които изопачавали думите ѝ и я нападали онлайн.



"А вие сте жалки и озлобени, за да изопачавате думите ми и да си измисляте неща, които никога не съм казвала. Да намесвате и да говорите за починал човек е не просто неуважително, а гнусно," гневи се тя, пише "България Днес".