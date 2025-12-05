ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Елза Парини: Седнах в скута му и почнах да го дърпам за брадата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:55Коментари (0)447
©
Драг кралицата Елза Парини е родена като Ивайло Иванов и на 24 декември и тази година става на 52 години.

Драг е термин за мъже, които се обличат в женски дрехи, без непременно да са хомосексуални. Смело може да се каже, че нестандартната дама е един от символите на демокрацията. В началото и средата на 1990-те заедно със свои колежки играе в първото по рода си шоу на транссексуални, в което съчетава кабаретни танци, музика и стендап комеди. А по онова време това е невиждано и твърде смело представление. Та хората още ползват купони за хляб, носят плетени пуловери и има режим на тока. Шоуто е импровизирано, но и с намигване към публиката, в която идват заможни хора с добри професии или знаменитости от ъндърграунда

Такава си е Елза — твърде индивидуална и несъобразяваща се с чуждото мнение. Наскоро тя бе гост в "Преди обед“ по ЬTV, където сподели интересна снимка. На кадъра малкият Иво е в детската градини, с руси букли, облечен е като момиченце и свенливо гушка кукла. "Другарките са виновни, те така са решили да ме облекат“, смее се трансдамата. И допълва, че понеже е бил нежен като момиче, те са го пременили така. Ивайло е някъде в четвърти-пети клас, когато осъзнава, че е "на другия тротоар“, с чувство за хумор признава той. Случил е на добри родители, които и една лоша дума не са му казали заради това, че е различен и винаги са го приемали такъв, какъвто е. Дори се е налагало малко да ги образова и да им обяснява, че хора като него съществуват и това не ги прави лоши.

Елза дължи артистичния си псевдоним на буйната си грива. Заради къдрите й на майтап я наричали "лъвицата Елза“. Животното е описано в книгата на Джои Адамсън, то е осиротяло лъвче, което живее сред хората и след време, когато ражда три малки, отново се връща присвоите осиновители. Парини пък е фамилията на италианска гимнастичка. Драг дамата признава, че се възприема и като жена, и като мъж. Когато изнася своите шоу програми или се изявява като водеща по радиото или телевизията е Елза. Когато си почива е Иво. Имала е десетки забавни случки. В женски образ е, а на личната карта е с мъжко лице. Слава Богу, във Варна, където живее през последните години, полицаите я познават и не правят проблем за това.

Драг шоуто е истинска индустрия на запад и в някои азиатски страни, но както казахме, у нас е сравнително ново явление. На едно такова шоу през 1990-те присъства легендата от ъндърграунда Иво Карамански. Елза има да запълва цели 10 минути от програмата, а няма сценарий, всичко е импровизации и стендап майтапи. Вижда един як мъж, бабанка с брада, да се смее като малко дете на шегите. Това е Карамански, но тя не го познава. 

"Реших да си запълня програмата с него. Седнах в скута му, тогава бях слабичка и почнах да го дърпам за брадата, да играя, да се майтапя. Той пък пое и започна още по-силно да се смее“, разказва Парини.

Обаче нещо не е наред! Карамански се забавлява, а всички в клуба гледат със замръзнали и побелели лица.

Не знаят дали той или някой от бодигардовете няма да направи проблем. Но нищо такова не се случва. Вече в "гримьорната“, която всъщност е склад с щайги бира и безалкохолно, организаторката на шоуто казва на Елза: "Ти си луда! Ти си единственият човек, който си позволява да се майтапи с Иво Карамански“.


Още по темата: общо новини по темата: 2476
05.12.2025 »
05.12.2025 »
05.12.2025 »
05.12.2025 »
05.12.2025 »
05.12.2025 »
предишна страница [ 1/413 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Управленски рокади в bTV, тръгва си ценен кадър
15:38 / 05.12.2025
Шеф Веселин Юнаков: Категорично имаме почва за ресторанти "Мишлен...
14:36 / 05.12.2025
Изключвайте лампичките на елхата, когато не сте вкъщи
14:15 / 05.12.2025
Почина Кари-Хироюки Тагава
09:03 / 05.12.2025
Днес някои ще получат подарък от съдбата, други ще се сблъскат с ...
08:47 / 05.12.2025
Звездната рожденичка днес става на 50
08:42 / 05.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Албена Денкова!
Честито на Албена Денкова!
15:26 / 03.12.2025
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
20:43 / 03.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Никулден 2025
Първа лига сезон 2025/26
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Коледно-новогодишни празници 2024/2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: