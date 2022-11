Една от най-великите метъл банди на всички времена идва в България за първи път

© Една от най-великите метъл банди на всички времена идва в България за самостоятелен концерт по покана на Fest Team. PANTERA на живо – немислимата мечта на няколко поколения български фенове на тежките рифове, става реалност на 26 май 2023 в зала Арена София, а билетите влизат в предварителна продажба в сряда в 10:00 сутринта.



И до днес техните метъл шедьоври са крайъгълни камъни на тежката музика – "Cowboys From Hell“, "Vulgar Display Of Power“ и "Far Beyond Driven", който става номер 1 в Billboard. Четиримата от Тексас продължават да вдъхновяват множество музиканти по света като същевременно печелят милиони безумно предани фенове по целия свят. В това число – и българската публика.



Групата получава признания като 45-о място в листата на VH1 за 100 Greatest Artists of Hard Rock (Стоте най-велики изпълнители в хардрок музиката)[3] и 5-о в класацията на MTV Top 10 Greatest Heavy Metal Bands of All-Time (10-те най-велики хевиметъл групи на всички времена).



Предварителната продажба на билети за концерта на PANTERA в София стартира на 23 ноември в 10:00 сутринта - ексклузивно за членовете на Fest Club.



В петък - 25 ноември, отново в 10:00 сутринта, започва и масовата продажба с цени на билетите от 80 до 160 лв. в мрежата на Ticketstation