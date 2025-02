Една от най-обичаните ни певици остаря с 1 година

© Милена Славова, по-известна само като Милена, е българска пънк/рок музикантка, която оглавява група с нейното име. Родена е на днешния 24 февруари през 1966 година в София.



Съосновава групата "Ревю" през 1988 година. В края на 1993 г. заминава за Англия, където живее 6 години и където през 1995 година издава албума Sold, смятан за записа с най-тежко звучене на певицата. В него всички парчета са на английски език освен последната песен – баладата "Така“, която има и англоезична версия – Why I wanna go now. Свири в лондонския клуб "Маркий“ (Marquee Club).



След завръщането си в България се присъединява отново към група "Ревю". През 1999 година издава албума "Дъ best +“, състоящ се от подбрани песни от старите албуми с нов аранжимент. Окончателно напуска "Ревю“ през 2002 г. и се отдава на самостоятелна работа. Оттогава живее в София и Лондон.



От 2012 г. води предаването "Рок с Милена“ по БНТ 2. През 2020 г. участва в предаването на Нова телевизия "Маскираният певец“ в ролята на Книгата.



През 2021 г. влиза в инициативния комитет, който издига Анастас Герджиков за президент на България.



През 2021 година срещу Славова е внесена жалба в Комисията за защита от дискриминацията (КЗД) за нейни хомофобски изявления като "задушаваме се вече от наглостта и парадирането на разни извратеняци“ във връзка със "София Прайд“. КЗД отхвърля жалбата, но през октомври 2022 година административният съд я връща за ново разглеждане със заключение, че Славова действително е "осъществила дискриминация... под формата на тормоз по признак "сексуална ориентация“.



През 2023 година Върховният административен съд отменя решението на първоинстанционния съд с аргумента, че репликите на Славова са насочени към участниците в гей паради, а не към хомосексуалните изобщо, поради което не са дискриминационни по признак сексуална ориентация.